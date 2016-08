Encabeza Gustavo Torres Campaña de Concientización vial en Zona Centro

Actividad emprendida por el gobierno municipal en coordinación con la Cruz Roja Mexicana.

El propósito es erradicar los percances viales a través de la difusión del reglamento de tránsito.

También se proporcionan a automovilistas y peatones tips de seguridad vial. Manteniendo contacto directo con automovilistas y peatones, mediante la política de un gobierno cercano a la gente, el presidente municipal Gustavo Torres Salinas, emprendió una campaña de concientización vial en la zona centro de la ciudad, actividad realizada por la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico en coordinación con la Cruz Roja Mexicana, con la finalidad de evitar los percances vehiculares a través de la difusión del reglamento de tránsito.

El jefe edilicio saludó a la ciudadanía, al tiempo de que proporcionó el reglamento de tránsito municipal, así como tips de seguridad vial, encomendando tanto a automovilistas como a peatones respetar los señalamientos viales, cooperando así, con la autoridad para disminuir hasta erradicar por completo los accidentes viales que en ocasiones llegan a ser de lamentables consecuencias.

“Es importante esta campaña, agradezco la total disposición de la Cruz Roja mexicana y del equipo de la Dirección de Tránsito y Vialidad, estamos haciendo un esfuerzo como ayuntamiento para dar y proporcionar más ampliamente el reglamento de tránsito. Es importante que los automovilistas, la ciudadanía, conozcan el reglamento de tránsito, tomen conciencia de cuáles son sus derechos y obligaciones al tener la responsabilidad de manejar algún vehículo”, indicó.

Torres Salinas, mencionó que una prioridad desde el inicio de su administración ha sido promover la cultura vial en el municipio; tarea que no cesará hasta el último día de su gestión, trabajando juntos sociedad y gobierno para lograr Un Mejor Tampico.

“Nosotros estamos trabajando en bien y en pro de una cultura vial. El fin de esta gran campaña es minimizar, abatir los accidentes, para el bien de la ciudadanía, para el bien de los automovilistas, y creo que es sencillo, solamente conocer el reglamento y acatar la ley”, dijo.

La meta de esta campaña es proporcionar al menos 5 mil reglamentos de tránsito a los automovilistas antes de finalizar la presente administración municipal.

Por instrucción del presidente municipal Gustavo Torres Salinas, se trasladan diversos cursos y talleres a los planteles educativos de nivel básico y medio superior con el objetivo de crear conciencia vial desde temprana edad.

A esta actividad también asistieron: el Coordinador Operativo de Seguridad Vial, José Guadalupe Chávez Cruz; el Coordinador de Emergencias de la Cruz Roja Tampico, Sergio Ayala Solorza, así como elementos de tránsito y vialidad. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.