“El Gobernador Egidio Torre Cantú Cumplió a los Tamaulipecos y Tampiqueños’’: Gustavo Torres

Acude jefe edilicio a Sexto Informe de Gobierno del jefe del Ejecutivo Estatal.

Agradece invaluable apoyo que brindó a Tampico para lograr su consolidación como ciudad moderna y funcional.

Destaca resultados que se tuvieron en materia de infraestructura urbana, turística y de salud. Agradeciendo el invaluable apoyo brindado al municipio a lo largo de su periodo de gestiones que permitió la consolidación de Tampico, el alcalde Gustavo Torres Salinas manifestó que el gobernador Egidio Torre Cantú cumplió a los tampiqueños y a los tamaulipecos con acciones y programas que hicieron de Tamaulipas un estado fuerte para todos.

Torres Salinas estuvo presente en el Sexto Informe de Gobierno del jefe del Ejecutivo Estatal, efectuado en Ciudad Victoria, señalando que el trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y municipal, permitió que se avanzara en obras colectivas para el reforzamiento de la infraestructura urbana, fortaleciendo a la vez los esquemas sociales en materia de salud y educación, para mejorar las condiciones de vida de más familias tampiqueñas.

Haciendo del turismo el plan insignia de su administración, destacó el fuerte impulso que el Gobierno del Estado dio a ese rubro en los tres años de su mandato, lográndose el rescate y edificación de la plaza Hijas de Tampico, los trabajos de rehabilitación de la plaza de Armas, así como la construcción de los modernos mercados municipales, la reactivación integral del Centro Histórico (con nuevas banquetas y la habilitación de calles semipeatonales) y la culminación del paseo La Cortadura.

Asimismo, el jefe de la comuna porteña indicó que la suma de voluntades permitió consolidar modelos de salud integral y proyectos encaminados al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de tampiqueños y tamaulipecos, con proyectos como la Unidad Médica Especializada de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME-DEDICAM), un complejo de vanguardia, dotado con equipo de tecnología de punta y personal médico altamente capacitado para que cientos de mujeres reciban la orientación y apoyo necesarios en la detección y tratamiento de este padecimiento.

El alcalde Gustavo Torres manifestó que el liderazgo del gobernador Egidio Torre Cantú, acorde a la filosofía del Tamaulipas Humano, encaminó a nuestra entidad por la ruta del progreso y desarrollo, generando además condiciones de bienestar y prosperidad para todos los tamaulipecos.

