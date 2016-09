Designan el Centro de Convenciones de Tampico, Recinto Oficial Para Toma de Protesta

Será el 30 de septiembre a las 17:30 horas, dentro de la décima sesión extraordinaria de cabildo.

“Esta ceremonia reviste de gran importancia para la vida democrática de la ciudad” Gustavo Torres. Designan miembros del cabildo de Tampico el Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad, como recinto oficial para la toma de protesta de los nuevos integrantes de la próxima administración municipal 2016-2018, el viernes 30 de septiembre a las 17:30 horas, en el marco de la décima sesión extraordinaria de cabildo.

Fue, en la Centésima octava sesión ordinaria de cabildo llevada a cabo en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde el alcalde Gustavo Torres Salinas, explicó que la administración que preside en coordinación con el gobierno municipal para el ejercicio constitucional 2016-2018, llevan a cabo los preparativos para la ceremonia de toma de protesta.

“Como ustedes recordarán, esta ceremonia reviste de gran importancia para la vida democrática de la ciudad y se organiza de manera conjunta con los nuevos funcionarios municipales, por lo que será dentro de la última sesión de Cabildo de esta administración” expresó.

Ante esto –dijo- y con fundamento en el artículo 43 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, se pone en consideración de los miembros de cabildo que sea en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, el viernes 30 de septiembre a las 17:30 horas, donde se rendirá la protesta de ley a los nuevos integrantes del próximo Ayuntamiento de esta ciudad.

Finalmente, una vez que fue expuesta esta propuesta, Síndicos y Regidores estuvieron a favor de declarar como recinto oficial para que se realice la décima sesión extraordinaria de Cabildo con carácter de solemne el mencionado lugar. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.