Continúa Gustavo Torres con la Pavimentación de más Vialidades

Restauran a base de asfalto once cuadras de la Avenida Wisconsin, entre las avenidas Universidad y Valles.

Obra beneficiará a residentes de las colonias Universidad Sur y Gustavo Díaz Ordaz. Con más calles y avenidas funcionales y seguras, en las que se puede circular con mayor facilidad, el Gobierno Municipal de Tampico del alcalde Gustavo Torres Salinas avanza firmemente en su programa de mejoramiento de vialidades con la pavimentación asfáltica de la Avenida Wisconsin, en el tramo comprendido entre las avenidas Universidad y Valles.

Sin bajar el ritmo de trabajo, a escasos días de que concluya la actual administración a través del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, se trabaja en la rehabilitación de once cuadras de esa importante vialidad y dependiendo de las condiciones del tiempo, las labores quedarían concluidas en cuatro días.

Los trabajos, que presentan un buen avance, beneficiarán a cientos de vecinos que residen en las colonias Universidad Sur y Gustavo Díaz Ordaz, pero también a los conductores en general que diariamente se desplazan por la Avenida Wisconsin y quienes transitarán con mayor facilidad hacia sus centros de trabajo, estudio o cualquier otro destino.

Con el apoyo de asfalto que se ha tenido además por parte de la paraestatal Petróleos Mexicanos, la presente administración municipal abate el rezago existente en el rubro de pavimentación, generando a la vez plusvalía, mayor conectividad vial y elevando la calidad de vida de más familias tampiqueñas.

Cumpliendo hasta el último día de su mandato, el Gobierno Municipal del alcalde Gustavo Torres Salinas consolida la transformación de Tampico en una ciudad moderna y funcional, con obras de calidad y sentido humano. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.