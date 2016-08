Celebra Gobierno de Tampico “Septiembre, mes de la Fotografía 2016”

Se presentarán talleres y exposiciones fotográficas en los principales espacios culturales de la ciudad. Representando la cultura y las artes un factor esencial para impulsar el talento local, logrando con ello reforzar el tejido social, por instrucción del alcalde de Tampico Gustavo Torres Salinas, la Dirección de Cultura, emprende diversas acciones para celebrar “Septiembre, mes de la Fotografía 2016”.

Mediante rueda de prensa, la Directora de Cultura del gobierno municipal, Irma Meza Etienne, dio a conocer el amplio programa de actividades que se efectuarán del 1 al 28 de septiembre, teniendo lugar en los principales espacios culturales de la ciudad con la participación de artistas locales, así como reconocidos expositores quienes compartirán sus obras a la comunidad en general.

“Es un programa muy nutrido y sobre todo muy colaborativo, el gremio fotográfico de la zona está participando de manera muy incluyente en diferentes sectores que hacen mancuerna con el gobierno municipal de Tampico encabezado por el alcalde Gustavo Torres Salinas”, dijo.

Las actividades por el mes de la fotografía iniciarán este 1 de septiembre en punto de las 7:00 p.m. en la galería “ProjectArt” con la proyección del documental “David Lachapelle”; más tarde a las 7:30 p.m. en el espacio cultural metropolitano se presentará el libro “A mi modo de ver” y la exposición fotográfica “Son de la Habana” ambas obras de la autoría de la promotora artística Amparo Berumen”.

Entre otras actividades, se encuentran: la exposición denominada “31” muestra colectiva de fotografía móvil que permanecerá a partir del 2 al 17 de septiembre en la galería ProjectArt; del 3, 4,10 y 11 de septiembre, se realizará el taller “Fotografía Inventiva”, impartido por René Mateos, en el Espacio Cultural Mirada Continua”.

Asimismo, el 21 de septiembre a las 7:30 p.m. se efectuará la premiación e inauguración de la muestra del “XII Premio Regional de Fotografía Nacho López”, que podrá apreciarse hasta el 28 de septiembre en la Casa de la Cultura de Tampico; además de diversas obras y exposiciones realizadas por destacados artistas de la localidad.

