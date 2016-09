Aprueba Cabildo Porteño Realizar Transferencias al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016

Con fundamento en el artículo 60 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, la comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público del Ayuntamiento de Tampico, en voz del Síndico Primero, José Antonio Mathieu Faure, propuso ante el cabildo porteño realizar transferencias de asignaciones de recursos económicos entre los capítulos del gasto en el presupuesto de egresos 2016; el cual opera para el año fiscal de enero hasta diciembre del presente año.

El edil tampiqueño, indicó que, “se pueden realizar modificaciones a las partidas autorizadas en el presupuesto original. Y para crear o ampliar una o más partidas, se disminuye en proporción otros rubros del presupuesto que no han sido impactados por los gastos”.

En este caso, el ajuste es necesario debido a la adquisición de bienes inmuebles para el proyecto Canal de la Cortadura, por lo que se planteó una disminución por la cantidad de un millón doscientos ochenta mil pesos, en el rubro de servicios generales, para transferir dicho monto al rubro de Bienes muebles, inmuebles e intangibles; propuesta que fue aprobada por unanimidad.

Por su parte el presidente municipal, Gustavo Torres Salinas, reconoció al cuerpo edilicio su colaboración para aprobar este punto, así como, su total disposición para impulsar uno de los proyectos más importantes de la actual administración, la continuación del paseo del Canal de la Cortadura en sus etapas 5 y 6; sitio que pronto será concluido, significando un atractivo más para el turismo y comunidad en general.

