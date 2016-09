Aprueba Cabildo Porteño Estudio Social Para la Creación del Centro Asistencial A-VIVA-T, A. C.

Mediante sesión de cabildo, síndicos y regidores del gobierno de Tampico del alcalde Gustavo Torres Salinas, aprobaron por unanimidad el estudio social elaborado por el Sistema DIF municipal, para la creación del Centro Asistencial A-VIVA-T, A.C, el cual brinda asistencia social a los más desprotegidos con actividades como la entrega de alimentos y abrigo.

Al aprobarse esta disposición, se da cumplimiento a lo estipulado por la Ley de Instituciones de Asistencia Social para el Estado de Tamaulipas, que señala como requisito presentar ante las autoridades estatales y federales, un estudio social previamente aprobado por el Ayuntamiento.

La regidora presidenta de la Comisión de Salud en el cabildo porteño, Bárbara Illoldi Mendiolea, presentó al cuerpo edilicio la solicitud de la asociación civil A-VIVA-T. A.C. para la aprobación de dicho estudio que acredita la necesidad de crear como centro de asistencia social.

La edil tampiqueña, reconoció al sistema DIF Tampico y a su presidenta, Silvia Alcaraz de Torres, la ayuda brindada a este organismo, impulsando así, la actividad de centros asistenciales fomentando el sentido de apoyo y solidaridad a los sectores desprotegidos.

El estudio social presentado incluyó los siguientes indicadores: objeto al que se dedicará el Centro Asistencial; población objetiva del servicio que se pretende brindar delimitando el perfil y el nivel socioeconómico del mismo; estudio de campo, apoyado éste con estadísticas para captar la objetividad del vicio; y, la diversidad de instancias a través de las cuales se han demandado los servicios asistenciales.

De esta manera, el gobierno municipal de Tampico, haciendo sinergia con las diversas asociaciones civiles, muestra su solidaridad y total apoyo para el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad, demostrando que Unidos Podemos Más.

