Anuncian Visita de López Obrador a la Zona Sur

En conferencia de prensa, dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y consejeros nacionales y estatales, así como regidores electos de dicho partido en Tampico, Madero y Altamira, anunciaron la visita de Andrés Manuel López Obrador a la zona sur del Estado el próximo domingo 11 de los corrientes.

José Antonio Leal Doria, Presidente del Consejo Estatal de Morena , presidió la junta informativa efectuada en el café La Victoria de la plaza de Armas, donde estuvo acompañado por el consejero nacional, Dr. Joaquín Juárez del Ángel, excandidato a diputado local por la zona norte; Irma Fraga, Luis Abraham Cruz Robles; Andrés Ponce Salazar, regidores electos en Tampico, Altamira y Madero, respectivamente.

Se indicó que el dirigente nacional de MORENA está recorriendo el país para impartir conferencias sobre la situación socio económica y política de México, tocando en esta ocasión presidir asambleas informativas en las plazas públicas.

Así, dijo, AMLO estará en Altamira, 11 de la mañana del próximo domingo en la plaza principal; a las 13:30 horas en la plaza Isauro Alfaro de Ciudad Madero y por la tarde, a las 17:00 horas en la Plaza de La Libertad.

Dijo que se está invitando a la ciudadanía en general a asistir a dichos eventos, a fin de que escuchen a López Obrador, quien dijo, encabezas las encuestas para las elecciones presidenciales del 2018, por su valentía y defensa de los intereses nacionales.

En el acto estuvieron también el vocero de MORENA, Guillermo Nolazco Aoyama y Luz María Flores Montiel, suplente de la regidora electa Irma Fraga, además de otros integrantes de dicho partido.

