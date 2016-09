Visita Cabeza de Vaca la Universidad Donde Realizó Estudios Profesionales

Como jugador de futbol soccer logró una beca que le permitió realizar sus estudios en la Houston Baptist University-HBU. Houston, Texas.- Veintiseis años después de haberse graduado de la carrera de Administración de Empresas y Mercadotecnia, Francisco García Cabeza de Vaca regresó a la Universidad Bautista de Houston (Houston Baptist University-HBU) como Gobernador electo de Tamaulipas.

En su segundo día de gira por Texas, García Cabeza de Vaca visitó HBU, institución en la que estudió gracias a una beca obtenida como jugador del equipo de fútbol soccer, y declaró que su gobierno promoverá el acercamiento entre instituciones educativas de esta entidad con universidades tamaulipecas, impulsando programas que permitan a alumnos conocer nuevas culturas.

El Gobernador electo quien estuvo acompañado de su esposa Mariana Gómez de García, reconoció que los valores adquiridos durante su época de estudiante universitario impulsados por esta institución le ayudaron a formar el carácter que le ha llevado a mantener una vida dedicada al servicio público.

Dijo que es tiempo de que Texas y Tamaulipas deben de trabajar a la par por el beneficio de decenas de miles de familias que comparten más que una región.

“Espero trabajar juntos en ayudar a formar nuevas relaciones entre HBU y nuestras universidades en Tamaulipas, porque mediante la combinación de nuestros esfuerzos de nuestros estudiantes se enriquecerá la cultura que conduzca a tener mejores países” se dirigió a los estudiantes.

Reconoció que Tamaulipas enfrenta retos muy importantes, pero que su administración busca integrar una mayor participación ciudadana y hacer alianza con todos los sectores de la sociedad para encontrar soluciones a los problemas que más afectan a los tamaulipecos.

También, estableció que Texas será un gran aliado de Tamaulipas y que el resultado de esta alianza será de gran beneficio para las familias de ambos lados de la frontera.

“Yo sé que el cambio ocurrirá a medida que revivamos una nueva agenda de cooperación entre nuestros estados. Juntos lo que significa juntos”. Y agregó que “Tamaulipas tiene mucho potencial para ofrecer a las empresas en términos de recursos naturales, petróleo y gas, manufactura, logística y turismo por nombrar unos pocos y las oportunidades de Texas están abiertas.”

La noche previa, luego de haber visitado Brownsville, Texas, el Gobernador electo sostuvo un encuentro con el alcalde de Houston, Sylvester Turner, además de los legisladores locales Ana Hernández, Carol Alvarado, Sensoria Thompson y Armando Walle.

Después del mediodía de este martes, García Cabeza de Vaca fue recibido en el diario Houston Chronicle en donde ofreció una entrevista a su Consejo Editorial.

Este miércoles, el Gobernador electo sostendrá una serie de reuniones con funcionarios texanos en la ciudad de Austin. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.