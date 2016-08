Reconocen Liderazgo de Egidio Torre Como Impulsor de la Energía de Tamaulipas

Durante el tercer simposio “Realidad Energética 2016, Nuevos Horizontes” realizado los días 24 y 25 de agosto en este puerto con la participación de expertos de todos los sectores en la materia, se le entregó un reconocimiento al Gobernador Egidio Torre Cantú por ser el promotor y primer impulsor de energía en Tamaulipas, para el País y para el mundo.

“El Gobernador Egidio Torre Cantú es una persona visionaria, con la responsabilidad en sus hombros de mejorar la calidad de vida de todas las familias de la entidad. Existe una persona hoy que sigue con ese entusiasmo, con esa claridad de lo que se tiene que hacer, en donde se tiene que hacer y con quien se tiene que hacer, para qué, lo voy a decir despacito: Los tamaulipecos”, expresó Mario García rojas del Pozo, organizador del evento.

Dijo que por ello no se podían quedar al margen de esta realidad, afirmando que gracias al Ejecutivo Estatal y su equipo de trabajo, se han dado este tipo de eventos.

El Gobernador Egidio Torre Cantú habló de su Agenda Energética, la cual indicó, es lo que los tamaulipecos deben hacer para aprovechar al máximo la extraordinaria oportunidad de desarrollo que generará la Reforma Energética.

“Para lograrlo, manifestó que tuvo que acercar la parte gubernamental, sociedad civil, en específico la empresarial y la academia, trabajando juntos cada quien aportando, cada quien enriqueciéndola”, puntualizó el Mandatario tamaulipeco.

Señaló que la energía, con el potencial que tiene Tamaulipas, esto no va acabar nunca, siempre se seguirá creciendo y aprendiendo más, con la posibilidad de tener mejores condiciones de desarrollo.

