Reconoce Congreso del Estado Avances y Logros del Gobernador Egidio Torre Cantú

En el marco de la entrega del sexto informe de Gobierno, el mandatario estatal manifestó que gracias a la voluntad política del Congreso local, hoy los tamaulipecos cuentan con una legislación que armoniza el orden jurídico con la letra Constitucional. Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Al recibir del Gobernador Egidio Torre Cantú, su sexto informe anual sobre el estado que guarda la Administración Pública a su cargo, el Diputado José Ricardo Rodríguez Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, reconoció el compromiso del titular del Poder Ejecutivo Estatal con Tamaulipas, sus instituciones y su gente.

En la sesión pública, extraordinaria y solemne realizada este miércoles por el Poder Legislativo de Tamaulipas, el legislador local avaló los avances alcanzados en el presente periodo por el mandatario estatal y señaló que están conscientes de los retos y desafíos que enfrenta Tamaulipas, así como su evolución democrática.

“Ello nos obliga a seguir trabajando en unidad y armonía para trascender hacia nuevos horizontes de progreso, porque ese es el propósito fundamental de toda sociedad organizada políticamente.

La ciudadanía tamaulipeca nos ha dado un claro mensaje, la imperante necesidad de seguir uniendo fortalezas al margen de los colores partidistas, para sacar adelante a Tamaulipas”, expresó.

Comentó que en este último año de trayecto, los tres órganos que integran el Poder Público del Estado, mantuvieron siempre una política de plena colaboración, basada en el dialogo y respeto. Pero sobre todo, en una sinergia de voluntades y esfuerzos para lograr el bien común de los tamaulipecos.

“Expresamos también nuestro más sincero reconocimiento a la gran labor desempeñada por la Señora María del Pilar González de Torre, a favor de las personas más vulnerables de nuestra entidad, gracias y muchas felicidades”, mencionó.

Dijo que hoy la alternancia política invita a buscar las convergencias necesarias para lograr los acuerdos que permitan seguir construyendo un mejor Estado, por lo que deberán trabajar por encima de las diferencias consustanciales a su pluralismo, inspirados por el interés superior de Tamaulipas.

“Hagámoslo con actitud, con la voluntad y con la pasión que nos exige nuestra sociedad y los grandes retos del presente”, concluyó su mensaje.

Por su parte, el Gobernador Egidio Torre Cantú, luego de entregar el documento que contiene las obras y acciones efectuadas en el presente año, destacó que en cerca de los seis años de ejercicio Constitucional, el Poder Legislativo y Ejecutivo, realizaron un gran trabajo en equipo.

“Gracias a la voluntad política de este honorable Congreso, hoy los tamaulipecos contamos con una legislación que armoniza nuestro orden jurídico con la letra constitucional, por ello menciono las reformas relativas a los derechos humanos, desarrollo sustentable, información pública y el nuevo sistema de justicia penal.

Derivado del buen entendimiento, hoy los tamaulipecos tenemos un sistema de leyes que protegen más ampliamente nuestros derechos como personas y que abren mayores horizontes de desarrollo para todos, un conjunto de normas con visión de futuro y planifican el crecimiento ordenado de nuestras ciudades”, subrayó.

En el marco de su mensaje, mencionó que son algunas de las reformas legales que gracias al Poder Legislativo dan fortaleza al marco jurídico local, que contribuyen de manera significativa a elevar los niveles de bienestar de los tamaulipecos.

“Está claro que en estos casi seis años de gobierno, la excelente colaboración entre el Legislativo y Ejecutivo ha sido muy buena para la sociedad, para la vida institucional del Estado y para Tamaulipas. Para ustedes señoras y señores Diputados nuestro reconocimiento, afecto y respeto”, agregó.

La comisión de cortesía que recibió al Gobernador Torre Cantú, la integraron los legisladores Ramiro Ramos Salinas, Francisco Javier Garza de Coss, Irma Leticia Torres Silva, Patricio Edgar King López, Alfonso de León Perales, Jorge Osvaldo Valdez Vargas y Arcenio Ortega Lozano.

Cabe mencionar que en Junta Previa se eligió a los Diputados José Ricardo Rodríguez Martínez, Francisco Javier Garza de Coss, Irma Leticia Torres Silva y Juan Báez Rodríguez, presidente, secretarios y suplente, respectivamente de la Mesa Directiva de este día.

Al acto solemne, asistió el Magistrado Hernán de la Garza Tamez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el licenciado Gerardo Peña Flores, representante personal del Gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca, así como la Presidenta del Sistema DIF Estatal María del Pilar González de Torre.

También, funcionarios de los tres niveles de gobierno, presidentes municipales, elementos de las fuerzas de seguridad en el Estado, entre otros sectores de la población.

