Recibirá y Premiará Congreso Iniciativas en Materia de Derechos Humanos

El Pleno del Congreso del Estado, aprobó un Dictamen por el que se busca que este Poder, genere un espacio de participación mediante el cual se promuevan los derechos fundamentales del hombre, expresó el Diputado Álvaro Humberto Barrientos Barrón.

Dijo que en el documento se establece que el Poder Legislativo, por conducto de la Comisión de los Derechos Humanos, realizará el análisis y establecimiento de las bases, requisitos, plazos, y en su caso estímulos necesarios, a fin de que este Congreso, lance una convocatoria pública para recibir, analizar y premiar Iniciativas en materia de derechos humanos.

Comentó que la acción legislativa, aprobada en la pasada sesión extraordinaria, resalta que a la luz del significado y la trascendencia de los derechos humanos, se requiere su difusión y reconocimiento pleno, ya que resulta fundamental para el desarrollo integral del individuo dentro de cualquier sociedad organizada políticamente.

“Además, para que prevalezca el estado de derecho y la paz social. Por ello es que, en la actualidad, la vigencia, protección, defensa, promoción, educación y vigilancia de los derechos humanos, constituye una premisa en la responsabilidad de las instituciones públicas”, abundó el legislador.

Agregó que el presente Punto de Acuerdo, se comunicará a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, para su atención y seguimiento.

