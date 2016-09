Recibe Portal de Transición Sugerencias de Tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-A través del portal electrónico de transición puesto en marcha por el Gobernador electo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, más de 600 personas han enviado hasta el momento sugerencias y peticiones para la administración que iniciará el primer día de octubre.

El portal tiene como propósito recibir propuestas y sugerencias ciudadanas e informar transparente y eficientemente a los tamaulipecos y al público en general sobre los avances y avisos del proceso de entrega-recepción que dio inicio el 1ro de septiembre.

Ahí, los visitantes tienen la opción de dejar sus sugerencias sobre distintos rubros, como educación, salud, turismo, negocios, vivienda, campo y otros más.

Durante la primer semana de activado, el portal transiciontamaulipas.mx ha recibido la participación de más de 100 personas por día, con propuestas y sugerencias que serán analizadas y turnadas a los responsables de cada área una vez se oficialicen los nombramientos correspondientes.

El Gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca ha girado instrucciones para que todas las contribuciones de los ciudadanos sean tomadas muy en cuenta por los responsables en cada área correspondiente y por lo pronto los correos están recibiendo una respuesta por vía correo electrónico. Durante campaña, el Gobernador Electo Francisco García Cabeza de Vaca fue enfático en dejar claro que su administración promoverá la participación ciudadana y que por primera vez en su historia, Tamaulipas contará con un gobierno ciudadano que vea por los intereses legítimos de los residentes de la entidad.

“Los invito a participar en este proceso en donde necesitamos las ideas de todos, tú puedes hacerlo desde cualquier parte del estado, del país o del el extranjero, porque todos somos parte de la transición y el cambio en Tamaulipas.” convoca el Gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca en un video que proyecta el mismo portal electrónico.

El portal estará activo hasta el inicio de la administración estatal, el 1ro de octubre próximo, y posteriormente se continuarán recibiendo sugerencias y cualquier aportación de la comunidad a través de los canales oficiales del Gobierno de Tamaulipas.

