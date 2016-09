Recibe DIF Tamaulipas Reconocimiento Nacional del CIAPEM

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Por segundo año consecutivo el Sistema DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre, es distinguido con el reconocimiento nacional del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, CIAPEM, con el galardón en la categoría de Innovación tecnológica, por el lanzamiento digital del Libro de Valores “Pilares de la Familia Tamaulipeca” en su version en ingles y español.

Por su carácter innovador y el impacto que este puede tener en las familias, este año el Sistema DIF Nacional lo suma al acervo bibliografico digital, permitiendo su uso en los 32 estados del país, siendo el primer documento de estas características.

Cabe mencionar que esta estrategia se creo con la intención de fortalecer la educación en valores, por lo que al inicio de esta administración, se conformó un equipo multidisciplinario de académicos, quienes colaboraron en la elaboración de los contenidos del Libro de Valores, Pilares de las Familias Tamaulipecas.

El proyecto se inició con los alumnos del nivel básico de educación, preescolar, primaria y secundaria de Escuelas de Calidad y de Tiempo Completo, quienes recibieron un cuaderno de trabajo para el estudiante y otro para el maestro.

Con la intención de incrementar su cobertura y de facilitar su accesibilidad, se lanzo la versión digital, con el Libro de Valores Electrónico, Pilares de la Familia Tamaulipeca, adaptándose de esta manera a las oportunidades que brindan las tecnologías de la información.

Twitter

Google+

