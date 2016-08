Programas Preventivos de Salud Benefician a 900 mil Adolescentes

CD. VICTORIA, Tamaulipas.-Con más de 900 mil adolescentes capacitados en temas de prevención de enfermedades y conductas de riesgo, el gobierno de Egidio Torre Cantú logró una disminución de embarazos en adolescentes, en la mortalidad por accidentes de tránsito y del consumo de alcohol o tabaco en este grupo de edad.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Norberto Treviño García Manzo al hacer una evaluación del programa “Niñez y adolescencia protegidas” que ofrece atención integral a niños y niñas hasta los 19 años en los 300 centros de salud y los 31 módulos de servicios amigables con los que cuenta nuestro estado.

Señaló que la mayoría de los jóvenes goza de buena salud, sin embargo la mortalidad y la morbilidad entre los adolescentes siguen siendo elevadas debido a enfermedades y conductas pueden afectar su capacidad para crecer y desarrollarse plenamente, entre ellas el consumo de alcohol o tabaco, la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin protección y/o la exposición a la violencia pueden poner en peligro no solo su salud actual, sino también la de años posteriores.

Como resultado de este esfuerzo el funcionario reveló que de 2011 a la fecha fue posible reducir el número de embarazos en adolescentes al pasar de 15 mil 720 a 12 mil 075, es decir 3 mil 645 embarazos menos.

Respecto a fallecimientos por accidentes de vehículo de motor, informó que en 2011 se registraron 405, con una disminución a finales de 2015 de 365, lo que representa una reducción de 40 defunciones.

Treviño García Manzo dijo que otras de las principales causas de mortalidad entre los adolescentes son el VIH, el suicidio, las infecciones de las vías respiratorias inferiores y la violencia interpersonal, por ello durante esta administración se implementaron acciones enfocadas a promover entre los jóvenes de 10 a 19 años de edad, la cultura de la prevención a fin de evitar conductas de riesgo y aportarles las herramientas que les permitan formarse como adultos sanos, libres de enfermedades prevenibles.

Aunado a estas acciones en todas las instituciones educativas se llevan a cabo campañas para la detección de trastornos de la conducta alimentaria, toma de peso y talla, actividades de salud bucal, detección de cáncer y prevención de conductas de riesgo que se fortalecen durante las Semanas Nacionales de Salud de la Adolescencia.

Por último, el Secretario hizo un llamado a los jóvenes tamaulipecos para acercarse a los 31 módulos de servicios amigables, donde se les ofrecerá de manera gratuita y confidencial, orientación alimentaria, de violencia en el noviazgo, adicciones, orientación, consejería e información sobre prevención de VIH/SIDA, y otras enfermedades.

Los módulos amigables se localizan por Jurisdicción de la siguiente forma: 6 en Victoria, 5 en Tampico, 3 en Matamoros, 3 en Reynosa, 3 en Nuevo Laredo, 1 en Mante, 1 en San Fernando, 1 en Jaumave, 1 en Miguel Alemán y 3 en Valle Hermoso.

