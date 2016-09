Insiste Salud Eliminar Criaderos Para Evitar Zika, Dengue y Chikungunya

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Tras las lluvias registradas en el Estado, el Secretario de Salud, Norberto Treviño García Manzo, pidió a los tamaulipecos eliminar los objetos inservibles que acumulen agua, tapar y aplicar abate en los depósitos de agua y de ser posible usar repelentes de mosquitos, todo ello para evitar la proliferación del mosquito transmisor del Zika, dengue y chikungunya.

Luego de que el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmara tres casos de Zika en el sur de Tamaulipas, el Funcionario hizo énfasis en su llamado para mantener limpios los techos y patios de las casas, ya que el Aedes aegypti, mosquito que trasmite las tres enfermedades es intra y peri-domiciliario y deposita sus huevecillos en objetos con agua limpia o semi-limpia, incluso en corcholatas.

Aclaró que no hay brotes de Zika en el Estado y desde el momento en que se diagnosticó la enfermedad en los pacientes confirmados, se desplegaron brigadas epidemiológicas y fumigadores para eliminar los criaderos y moscos adultos a fin de cortar la cadena de trasmisión.

Expuso que la fumigación es efectiva para eliminar al mosco adulto, pero si no se siguen medidas de vaciar, limpiar, cubrir ó eliminar regularmente los sitios que puedan acumular agua, como cubetas, tambos, macetas o neumáticos usados, cada semana nacerán nuevos moscos.

Los pacientes con fiebre por el virus de Zika pueden presentar síntomas tales como: fiebre no muy elevada, erupciones de la piel, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar o cefaleas, que suelen durar entre 2 y 7 días.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que hay un consenso científico sobre la relación causal entre el virus de Zika, la microcefalia en recién nacidos y el síndrome de Guillain-Barré. También se investigan las relaciones con otras complicaciones neurológicas.

“La participación de la sociedad es fundamental para mantener controladas estas enfermedades mediante la eliminación de criaderos”, insistió el Secretario de Salud.

Treviño García Manzo advirtió la posibilidad de que continúen registrándose casos no solo en el sur, sino en cualquier parte del estado, ante el enorme flujo migratorio que tiene la Entidad.

Finalmente pidió a la población acudir a su centro de salud si presentan síntomas como los descritos, no automedicarse y las mujeres embarazadas acudir puntualmente a su control prenatal. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.