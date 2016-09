Inauguran Egidio y María del Pilar la Casa Hogar del Niño Regional de San Fernando

SAN FERNANDO, Tamaulipas.- La cristalización de un proyecto trabajado por mucho tiempo y con gran afecto es la Casa Hogar del Niño Regional ubicada en éste municipio y que dará servicio a niñas, niños y jóvenes que en su momento requieran del servicio de éste moderno centro asistencial y que el día de hoy fue puesto en funcionamiento por el Gobernador del Estado Egidio Torre Cantú y la Presidenta del DIF Tamaulipas María del Pilar González de Torre.

Éste edificio cuenta con un área para personal administrativo, una sala de adaptación para los recién llegados, un espacio de Casa Cuna para los más pequeños, un área de estimulación temprana, dormitorios para niñas, niños y jóvenes, cocina, comedor, biblioteca, oratorio, palapa recreativa, cancha de basquetbol, lavandería, bodega, estacionamiento y una plazoleta central.

“Acciones trascendentales como ésta manifiestan nuestro compromiso con la niñez y con las familias de Tamaulipas. Es por eso que éste día quiero afirmar que hemos cumplido la misión del Sistema DIF Tamaulipas de brindar asistencia, abrigo y aliento a todo aquel que lo necesita, los invito a que sigamos trabajando en todo momento por nuestros niños, niñas y adolescentes.” Afirmó María del Pilar.

En ésta Casa Hogar se brindará la oportunidad a las niñas, niños y adolescentes de tener a su alcance todo el apoyo y las herramientas para salir adelante, además del cariño que ellos necesitan para crecer sanos y felices poniendo en práctica los valores como la generosidad, el compromiso y la solidaridad.

Al hacer uso de la palabra, el Gobernador del Estado manifestó: “Además de tener el gusto de inaugurar éstas instalaciones, vengo a darles las gracias y a decirles que el mayor privilegio que he tenido en mi vida ha sido encabezar los esfuerzos de las y los tamaulipecos, pero eso ha sido gracias a ustedes, a éste esfuerzo de todos, éste es un trabajo de equipo que desde el primer día se manifestaron con un solo propósito que es el bienestar de San Fernando y el bienestar de Tamaulipas”.

En ésta inauguración estuvieron presentes los Alcaldes y Presidentas de los DIF Municipales de Méndez, Burgos, Cruillas, Abasolo, Jiménez, Soto La Marina y de éste municipio, así como Fernando Landeros Verdugo Presidente de Fundación Teletón y Sergio Gutiérrez Castillo Director del CRI Altamira.

