Hace Protección Civil Simulacros en Varios Municipios del Estado

CD. VICTORIA, Tamaulipas – Como parte de las actividades conmemorativas al 31 aniversario del sismo registrado en 1985 en la Ciudad de México, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Coordinación General de Protección Civil, encabezó este lunes 19 de septiembre simulacros en los principales municipios del Estado.

Medardo Sánchez Albarrán, responsable de la dependencia, informó que en los ejercicios de conato de incendio se contó con la participación de más de 25 mil personas de dependencias gubernamentales, planteles educativos, centros comerciales e instalaciones de empresas paraestatales.

Destacó el compromiso e interés del gobierno de Egidio Torre Cantú en fortalecer la autoprotección entre la población tamaulipeca, para mantener vigente el protocolo de atención ante la presencia de fenómenos naturales o accidentes que pueden registrarse en el ámbito laboral gubernamental y empresarial.

El programa contempló actividades con estudiantes de educación básica, a quienes a través del programa “Cine Seguro” se brindó información elemental de evacuación ante la simulación de un conato de incendio, ejercicio en el que se contó con la participación de personal de la empresa Cinemex.

De manera simultánea se efectuaron simulacros en las instalaciones de Pemex y diversos centros comerciales de la capital del Estado.

Durante la semana se tiene contemplado la práctica de simulacros en dependencias de gobierno estatal y federal, así como la quema controlada de bosque en el paraje Las Mulas, en coordinación con personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

