Galardonan a Tamaulipas por Innovación Tecnológica

CD. DE MÉXICO.- En el marco de la Asamblea General del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM), Asociación Civil, se llevó a cabo la entrega de los premios I+TGOB 2016 a las mejores prácticas de innovación Tecnológica y Gubernamental en el ámbito público.

En representación del Gobernador de Tamaulipas y Presidente del Comité 2015 – 2016, Egidio Torre Cantú, Víctor Rodolfo Vázquez Adame, Subsecretario de Innovación y Tecnologías del estado, dio la bienvenida a los asistentes, rindió el Informe de actividades correspondiente a la presente administración y se realizó la entrega de preseas 2016.

En estos premios, la presea de I+T Gob a un Gobierno Estatal en Innovación Tecnológica fue para el Estado de Tamaulipas con su Plataforma de Monitoreo de Servicios de Urgencias de Tamaulipas (SAMUT) una herramienta de monitoreo en web de urgencias médicas que permite concentrarse en los pacientes que requieren de atención en una emergencia médica, ya sea por enfermedad o por lesión de causa externa, asignando desde el lugar del incidente, el hospital que prestaría servicio óptimo.

En la misma categoría recibieron mención especial el Estado de Guanajuato con el Modelo de Gestión Educativa para la Educación Básica y el Estado de Jalisco al inscribir la Práctica: Tequila Pueblo Mágico Inteligente.

El premio a un Organismo Público Descentralizado (OPD) en Innovación Tecnológica fue también para el Estado de Tamaulipas con la inscripción de su práctica: Libro de Valores DIF Tamaulipas; como un desarrollo educativo y tecnológico que tiene la finalidad de trabajar con un modelo de educación en valores contribuyendo al fortalecimiento de las familias tamaulipecas.

En los galardones a Gobierno Municipal por Innovación Tecnológica, se le otorgó presea al Municipio de Veracruz, Veracruz, por el Portal Ciudadano Veracruz, y una mención especial al Municipio de Cajeme, Sonora por la Oficina Virtual Catastral.

En la categoría de Gobierno Estatal por Innovación Gubernamental se premió a la Ciudad de México con la Práctica: Contrataciones Abiertas, recibiendo la presea Alberto Olivas Sánchez, Director General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Finalmente para el premio I+T Gob a un Poder Judicial por Innovación Gubernamental fue para el Estado de Tamaulipas con la Práctica: Comunicación Procesal Externa; herramienta que permite el intercambio de documentos entre los juzgados del Poder Judicial y diversas dependencias externas con las que se precisa la obtención y envío de informes o comunicados, derivados de la tramitación de procesos judiciales de naturaleza civil, familiar, penal, mercantil y de justicia para adolescentes, competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

Para concluir se realizó la toma de protesta de la Presidencia del CIAPEM 2016 – 2017 por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en manos de su representante, Alberto Olivas Sánchez, Director General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información del Gobierno de la Ciudad de México.

