Esperan se Destinen más Recursos al Turismo

Se deben aumentar los recursos presupuestales al fomento de la actividad turística, combinando apoyos de la Federación, el Estado y los municipios, señaló el expresidente del CIEST, Roosevelt González Lima.

El informante dijo que el anuncio de que las oficinas de Turismo estatal se trasladarían al sur del Estado, principal destino de los vacacionistas, ha sido recibida con beneplácito por la ciudadanía.

Sin embargo, destacó que junto con la medida anunciada por el gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca es desear que además se destinenmayores recursos a dicho sector.

Agregó que la llamada “industria sin chimeneas” debe ser declarada una actividad prioritaria para el desarrollo de la zona conurbada, ante la pérdida o disminución del puerto y la industria petrolera.

Agregó que se cuenta con todos los elementos para hacer de Tampico un destino turístico de primer orden, sólo falta unificar esfuerzos y fijar metas comunes de mediano y largo plazo, para contar con una industria fuerte y dinámica. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.