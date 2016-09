Entregan Vehículos y Equipamiento Especializado Para la Seguridad por 67.8 Millones de Pesos

CD. VICTORIA, Tamaulipas – Para fortalecer la Estrategia de Seguridad, el Gobernador Egidio Torre Cantú entregó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría General de Justicia (PGJ), vehículos y equipamiento especializado para la seguridad por 67.8 millones de pesos.

En el caso de la SSP, se trata de 47 camionetas pick up, 50 motocicletas y un camión blindado para operativos especiales. La flota vehicular fue adquirida por el gobierno estatal con una inversión de 43 millones de pesos.

El General Jesús Martínez y Martínez, Secretario de Seguridad Pública, dijo que con estas nuevas unidades, el personal de Fuerza Tamaulipas realizará con mayor eficacia sus actividades orientadas a salvaguardar la integridad y los derechos de los tamaulipecos, así como su libertad, el orden y la paz pública.

Para la PGJ, son 42 nuevas unidades motrices para reforzar y modernizar la flota vehicular de varias de las dependencias. Fueron adquiridas por el gobierno de Egidio Torre Cantú con una inversión de 24 millones 871 mil 500 pesos.

Son 21 camionetas pick-up para la Policía Ministerial Investigadora, cuatro camionetas Toyota Tacoma habilitadas para las necesidades específicas de Servicios Periciales, 15 automóviles Chevrolet Aveo para las áreas administrativas y dos camionetas blindadas.

El Procurador General de Justicia, Ismael quintanilla Acosta, explicó que con estas nuevas unidades se refuerza por completo la flota vehicular de las diversas dependencias encargadas de investigaciones y procesamiento de evidencias.

Por otra parte, el Gobernador Egidio Torre Cantú inauguró la modernización y ampliación de la carretera interejidal, en su tramo localizado frente al Complejo de Seguridad Pública en esta ciudad capital.

En esta obra se aplicó una inversión de 24 millones 449 mil 998.82 pesos, consistente en la instalación de 1,561 metros cúbicos de carpeta asfáltica, 3,306 metros cuadrados de banquetas de concreto y 2,920 metros de guarniciones de concreto.

También se incluyeron un lote de alumbrado, un lote de obra de drenaje, un lote de obra de agua potable, un lote de alcantarillado, un lote de ornamentación, cuatro casetas de espera y cuatro rampas para personas discapacitadas.

