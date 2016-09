Entregan 74 Millones Para Empleo Temporal Fronterizo

REYNOSA, Tamaulipas.- El Secretario Federal de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava y el Gobernador Egidio Torre Cantú, pusieron en marcha el Programa de Empleo Temporal Fronterizo, que con una inversión de 74 millones de pesos, brinda una oportunidad a más de 16 mil tamaulipecos para llevar un ingreso a sus hogares.

Acompañados de la Titular del Sistema DIF Tamaulipas, Señora María del Pilar González de Torre; la Delegada de la Sedesol en la Entidad, María de Lourdes Flores Montemayor; el Diputado Federal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Edgar Melhem Salinas; y del Alcalde José Elías Leal, hicieron entrega de estos apoyos en el Parque Cultural Reynosa.

Luis Enrique Miranda Nava, luego de hacer un reconocimiento al mandatario estatal por su compromiso con los que menos tienen, aseguró que los programas sociales son primordiales que no pueden darse o quitarse por ninguna situación o un cambio de gobierno, y que van para el beneficio de todos los mexicanos sin mirar el color o bandera política.

“Hoy quiero decirles a todos ustedes que sepan que cuentan con el Gobierno de la República, que seguiremos trabajando para ampliar los programas, que debemos tener más comedores comunitarios, más adultos mayores beneficiados, más estancias infantiles, que no nos vamos a detener y que vamos a seguir adelante”, señaló, el Secretario de Sedesol.

Por su parte, el Gobernador Egidio Torre Cantú pidió al funcionario federal hacer extensivo un reconocimiento al Presidente Enrique Peña Nieto por estar siempre atento para que a Tamaulipas le vaya siempre bien, al mismo tiempo que aprovechó para despedirse de los reynosenses luego de anunciar su última visita oficial como Gobernador del Estado a esta ciudad.

“Desde todas las trincheras, a todo lo largo de nuestra entidad ha quedado demostrado una vez más que lo mejor que tenemos son precisamente ustedes, hombres y mujeres que todos los días desde donde están dan lo mejor que tienen para seguir construyendo este extraordinario lugar en el que tenemos el privilegio de vivir”, afirmó.

Como parte de su agenda de trabajo, el Ejecutivo Estatal y la Presidenta del DIF Tamaulipas acompañados de autoridades de los tres órdenes de Gobierno, inauguraron el Parque Temático “La Ciudad de Las Familias Felices”, que ofrece a sus visitantes en un espacio de 2 mil 800 metros cuadrados, réplicas de los establecimientos más representativos de una ciudad a escala como una escuela, estación de bomberos, policía, hospital, alcaldía entre otro conjunto de atracciones.

Los acompañaron los Diputados Federales, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia; Yahleel Abdala Carmona; José Luis Toledo Medina de Quintana Roo, Coordinador de los Legisladores Fronterizos en el Congreso de la Unión; la Titular del DIF Reynosa Elvira Mendoza de Elías, los Legisladores Locales Ernesto Robinson Terán; Aida Zulema Flores Peña y el Secretario de Obras Públicas, Manuel Rodríguez Morales entre otros asistentes.

