Entrega María del Pilar 17 Unidades de Transporte Para la Ruta Integra

DIF Tamaulipas ofrecen servicio de transporte gratis a personas con discapacidad en el Estado.

Durante la presente administración se invirtieron mas de 87 millones de pesos en 107 vehículos adaptados y se logro la cobertura del 100 por ciento en el Estado. CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Con el objetivo de continuar mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad y conseguir su plena incorporación a la sociedad, el Sistema DIF Tamaulipas que preside María del Pilar González de Torre, hizo la sexta entrega de unidades de transporte adaptado de la Ruta Integra a 11 municipios del estado, cerrando la administración con un total de 109 unidades en los 43 municipios de la entidad.

Con una inversión superior a los 87 millones de pesos en la presente administración, el DIF Estatal en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; mediante la Dirección de Operaciones y Modernización del Transporte Publico, se logro ofrecer una cobertura del 100 por ciento en Tamaulipas con esta ruta que ofrece de forma gratuita el servicio.

“Con esta ultima entrega, fortalecemos la cobertura estatal de este programa, sumando 109 unidades de transportes adaptadas, por sexta ocasión tengo el honor de presidir este evento de entrega de llaves, esto simboliza el compromiso permanente que durante esta administración sostuvimos con las personas con discapacidad y que se traduce en inclusión y en bienestar social” dijo María del Pilar.

Los municipios que recibieron las 17 nuevas unidades fueron Abasolo, Altamira, Madero, Mante, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso, Victoria y Xicotencatl.

Estas Unidades se encuentran diseñadas especialmente para el traslado de personas con discapacidad motora y se encuentran totalmente equipadas para ofrecer el servicio de transporte y facilitar la llegada de estas personas a centros comerciales, edificios públicos, hospitales y centros de rehabilitación.

Los vehículos de esta ruta son unidades modernas, especialmente diseñadas para personas con discapacidad motora que utilicen sillas de ruedas, carriolas, andadores, muletas o bastón y están totalmente equipadas y cuentan con rampa hidráulica o manual.

Acompañaron a la titular del Sistema DIF Estatal el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Humberto Rene Salinas Treviño, el Director de Operaciones y Modernización del Transporte Publico Víctor Núñez Campos y el Director General del DIF Tamaulipas Jesús Alejandro Ostos García.

