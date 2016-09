Entrega Gobernador Obras de Seguridad y Procuración de Justicia por 160 Millones

Acompañado del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, inaugura el Centro Integral de Justicia y un complejo que alberga el C4, Unidad Antisecuestros y el SEMEFO en Reynosa. REYNOSA, Tamaulipas – Con una inversión de 160 millones de pesos, el Gobernador Egidio Torre Cantú y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, inauguraron el Centro Integral de Justicia y un clúster que alberga los edificios del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), la Unidad Antisecuestros y el SEMEFO, inmuebles que fortalecen la Estrategia de Seguridad.

El Centro Integral cuenta con modernas instalaciones que alojan al conjunto de operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Agentes del Ministerio Público, Policía Investigadora, Defensoría Pública, Asesores Jurídicos de las Víctimas, Facilitadores de los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, Policía Procesal y Jueces de Control, entre otros, que garantizan una impartición de justicia más confiable, transparente y eficiente.

Renato Sales dijo que la puesta en marcha de estos complejos es prueba irrefutable de la voluntad política y activa participación del Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con el de la República, para sumar voluntades de multiplicar esfuerzos para proteger libertades y derechos, siendo esto fundamental en un estado democrático de derecho.

“Reiteramos el reconocimiento al esfuerzo del Gobierno del Estado, el cual se pone de manifiesto con la creación de este complejo. El objetivo es transformar el entorno de los ciudadanos, recuperar su tranquilidad, elevar su calidad de vida y que los niveles de seguridad se perciban día con día”, afirmó Sales Heredia.

Acompañados por la Secretaria Técnica del Consejo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, María de los Angeles Fromow Rangel; la Coordinadora Nacional Antisecuestros, Patricia Bugarín Gutiérrez, la presidenta de la Asociación Civil “Alto al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, y el presidente municipal de Reynosa, José Elías Leal, el Gobernador Egidio Torre Cantú aseguró que el fortalecimiento de las capacidades propias como Gobierno del Estado, ha sido un tema toral.

“Lo que hoy estamos presentando a la ciudadanía, es una muestra clara de lo que estamos haciendo. Pero no todo es infraestructura, el poder contar con tamaulipecas y tamaulipecos decididos e inclusive a dar su vida por cuidarnos a todos, es la mayor importancia, además de la suma de la sociedad civil. Ese ha sido uno de los temas muy destacados en que hemos trabajado todos juntos”, señaló el Gobernador.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Herminio Garza Palacios, explicó que las instalaciones de la Unidad Regional Antisecuestros entregada por el mandatario estatal cuenta con área de atención a víctimas, análisis, operaciones, manejo y negociación de crisis, fiscalías especializadas y dormitorios para el personal, con lo que se fortalecen las capacidades del Estado para el combate a este ilícito.

Mencionó que con el nuevo Servicio Médico Forense se fortalecen los servicios que brinda a la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de un inmueble que cuenta con áreas administrativas, siete mesas quirúrgicas, sistema de enfriamiento de 42 gavetas, cabezal de rayos X, cuarto frío, anfiteatro de enseñanza, planta tratadora de agua y planta de luz.

Con el edificio del C4, aseguró que se fortalecen las herramientas para el apoyo de las diversas corporaciones de seguridad como de las instituciones de auxilio, lo cual acortará los tiempos de respuesta, mejorará la operación de los números 089 y 066 (que en fecha próxima emigrará al 911), así como la operación del sistema de videovigilancia que tiene una cobertura regional para las ciudades de Reynosa y Río Bravo.

Estuvieron presentes el Procurador General de Justicia, Ismael Quintanilla Acosta; el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hernán de la Garza Tamez; el Secretario de Seguridad Pública, General Jesús Martínez y Martínez, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Magali Marroquín Mendoza y el Coordinador Estatal Antisecuestros, Willy Zúñiga Castillo.

Por los mandos federales asistieron el General Cresencio Sandoval González, comandante de la 8va Zona Militar; el Vicealmirante Mario Maqueda Mendoza, Mando Especial de la Zona Frontera; y el Comisario Sergio Licona Gómez, Coordinador Estatal de la Policía Federal; así como representantes de la sociedad civil e integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia Ciudadana.

