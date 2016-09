Eliminarán Fondos Para la Prevención del Delito

Preocupación y malestar genera la reducción de recursos para el rubro de seguridad pública, en el presupuesto de egresos del gobierno federal para el 2017, el cual es estimado en un 16 por ciento, con respecto a los ejercidos este año.

El Lic. Emiliano Arteaga Puga, Vicepresidente del Colegio de Abogados del sur de Tamaulipas, advirtió que el rubro de prevención del delito aparece en cero, cuando contemplaba 2 mil 100 millones de pesos al año para ejercer por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como organismos de la sociedad civil.

Otros recortes no del ramo de seguridad pública, pero que impactan en la protección de los ciudadanos, es la disminución presupuestal a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República en el capítulo correspondiente a la estrategia nacional.

Se trata de recortes que rebasan los 11 mil millones de pesos, que superan lo que se destinaba al Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun).

Mencionó que existe una gran preocupación en los ayuntamientos del país, ya que son los más afectados, ya que se trata del mayor recorte en los últimos 25 años en materia presupuestal que tiene que ver con recursos para equipamiento, armamento y patrullas.

Hizo ver la necesidad de que las próximas autoridades estatales asuman la gravedad de los recortes presupuestales para el año entrante, ya que Tamaulipas es uno de los estados que más atención y recursos demanda para combatir la delincuencia.

