Diputados Apoyan Revocación de Concesiones del Transporte Urbano

La Diputación Permanente del Congreso del Estado, dictaminó procedente expedir la Ley Estatal de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Tamaulipas, así como un exhorto para que se determine lo referente a la apertura de procedimientos revocatorios de concesiones del transporte urbano y suburbano.

En la sesión de este viernes, los legisladores consideraron viable armonizar la legislación con lo ya establecido en el marco jurídico federal de la materia, a través de la nueva Ley Estatal de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado, misma que es sometida al análisis de ésta Diputación Permanente como órgano dictaminador, para que se homologuen las necesidades de dicho sector a las previsiones constitucionales.

El documento establece la creación del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad, como órgano rector de las políticas públicas, estrategias de coordinación, el diseño de programas y proyectos, así como la formulación de metodologías y la aplicación de un sistema de indicadores en materia de derechos de personas con discapacidad.

Durante el desahogo de las actividades de este día, se dictaminó positivo exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado, para que determine, a la brevedad posible la apertura o seguimiento de procedimientos revocatorios de concesiones del transporte urbano y suburbano, luego de presuntas irregularidades cometidas por los prestadores de este servicio público en nuevo Laredo, durante el mes de octubre de 2015.

Los Diputados de las diferentes fuerzas políticas, dictaminaron a favor la autorización al ayuntamiento de Nuevo Laredo, para donar diversos bienes inmuebles al “Instituto de la Administración y Avalúos de bienes Nacionales” (INDAABIN), con el objeto de la remodelación del Puente Fronterizo Número 2, denominado Juárez-Lincoln de esa ciudad.

En el apartado de Iniciativas, se dictaminó procedente con dispensa de trámite, autorizar al Ayuntamiento de Reynosa, a celebrar convenio con el C. Marcelino Marín Méndez, con el propósito de comercializar la exhibición de publicidad en dos puentes peatonales, por un plazo de 15 años.

También, votaron positivo, la Iniciativa que autoriza a Matamoros, a celebrar concesión de obra y servicios públicos, mediante licitación pública, con el propósito de construir, equipar y en su caso rehabilitar, remodelar, adaptar y dar mantenimiento a puentes peatonales, paraderos del servicio público de transporte, retornos de los puentes vehiculares y camellones, a cambio de usarlos como espacios publicitarios, por un término de 25 años.

Por su parte, el legislador Arcenio Ortega Lozano, propuso un Punto de Acuerdo que fue dictaminado procedente y el cual busca exhortar a las Secretarías de Educación y del Trabajo y Asuntos Jurídicos, a reconocer y respetar los derechos del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM), sección Tamaulipas y de sus agremiados, así como garantizar al reintegro de las cuotas sindicales a esa organización.

