Destacan Logros de Tamaulipas 2011 – 2016 en Materia de Salud

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Gobernador Egidio Torre Cantú entregará un Estado que aumentó la esperanza de vida de la población, que disminuyó su tasa de natalidad por debajo de la media nacional, ejerció una inversión sin precedente en infraestructura hospitalaria y que ha sido reconocido en el plano nacional como un ejemplo a seguir por su estrategia Familias Saludables.

“En este Gobierno, Tamaulipas cumplió con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el número de médicos y enfermeras aceptable para atender a la población y que miden el grado de desarrollo de una sociedad”, dijo Norberto Treviño García Manzo, Secretario de Salud.

Al hacer un balance de los resultados obtenidos en los casi seis años de Gobierno y los retos que aún faltan por cumplir, el Secretario de Salud, Norberto Treviño García Manzo, informó que Tamaulipas cuenta con 253 médicos generales más que en 2010, que representan 2.35 por cada mil habitantes y mil 695 enfermeras más que equivalen a 3.81 por cada mil habitantes.

El Funcionario Estatal subrayó que al implementarse la estrategia Familias Saludables, icono de la política de prevención que abanderó el ejecutivo estatal durante su mandato, fue posible incorporar a un millón 95 mil tamaulipecos a los diferentes programas que la componen: Niñez y adolescencia protegidas, Mujeres plenas, Varones sanos y Adultos mayores en control.

Con ello, añadió Treviño García Manzo, se logró disminuir la incidencia anual de tosferina de 14 a cuatro casos, de rubeola de 21 a 14, y tétanos de seis a cuatro casos, del 2011 al 2016; además se redujeron las tasas de mortalidad por enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años, al índice más bajo registrado en el estado.

La prevalencia de obesidad en niños de primaria disminuyó de 35.1 a 32.6 por ciento, en el mismo lapso y las muertes por accidentes de vehículos de motor, pasaron de 16.4 en 2010 a 11.5 en 2016, por cada 100 mil habitantes.

El Funcionario Estatal mencionó que durante este gobierno se logró mantener el control epidemiológico de enfermedades transmitidas por vector como el dengue, Chikungunya y Zika, se atendieron 214 emergencias sanitarias y se obtuvieron 117 mil 41 donaciones de sangre que posicionaron a nuestro estado entre los primeros lugares del país con el mayor número de donadores.

Se avanzó en la formación de recursos humanos e investigación con el desarrollo de 104 proyectos de investigación básica, clínica y epidemiológica, en coordinación con las Universidades de Monterrey, Arizona, y las alemanas de Witten y Mainz, así como con los laboratorios internacionales Eli Lilly, Sanguis, Biotech Latin y Sanofi Pasteur.

Finalmente, Treviño García Manzo, pidió al personal de la Secretaría de Salud a seguir trabajando para disminuir la muerte materna e infantil, a redolar esfuerzos para reducir el embarazo en adolescentes, a continuar mejorando la calidad de la atención médica, los programas de atención a los adultos mayores y sobre todo para desacelerar la prevalencia de las enfermedades crónicas no trasmisibles y sus complicaciones.

