Convocan a Sesión Para Recibir 6o. Informe de Egidio Torre Cantú

La Diputación Permanente del Congreso del Estado, convocó a sesión pública extraordinaria y solemne, donde se recibirá el sexto informe del Gobernador Egidio Torre Cantú, manifestó el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos Salinas, al resaltar que es un acto de rendición de cuentas que reviste gran importancia para los tamaulipecos.

Dijo que en la sesión de este órgano legislativo, el cual preside, se determinó citar a Junta Previa, a partir de las 10:30 horas, para designar al presidente, secretarios y suplente que dirigirán los trabajos relativos a dicha sesión programada el 21 de septiembre a las 11:00 horas.

En el marco de los trabajos legislativos, se recibió la solicitud de licencia para separarse del cargo de los Diputados Erika Crespo Castillo y Rogelio Ortíz Mar, misma que fue autorizada, además cinco Iniciativas por las que los Municipios de Reynosa y Mante, buscan donar predios municipales en favor de los diversos sectores de la población.

Por otro lado, al responder a diversas preguntas de los medios de comunicación, Ramos Salinas, destacó que uno de los temas que ponderará en la agenda de la Conferencia Permanente de Congresos Locales A.C. (COPECOL), será el de las Tablas de Valores Unitarios de Suelos y Construcciones

“A partir de octubre, como presidente de COPECOL, voy a promover que se actualicen los valores catastrales no podemos estar pagando prediales desde 200 a 500 al año, cuando los Municipios y los Estados, tienen pocos ingresos.

Nadie ha querido tomar una decisión, entrarle al tema, nadie quiere la impopularidad, siguen las Tablas Catastrales igual, pero no es lo mejor para el Estado, ahorita ya recibimos las de diversos Municipios, estaremos analizándolas y dictaminando en próximas semanas", abundó el legislador tamaulipeco.

