Contribuye Fuerza Tamaulipas a Campaña de Donación de Sangre

CD. VICTORIA, Tamaulipas – A efecto de concientizar al personal operativo y estimular una cultura altruista de donación de sangre, la Secretaría de Seguridad Pública, conjuntamente con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en México, impartió una conferencia sobre el verdadero sentido de ser un donador voluntario.

La vicecoordinadora y representante de la Embajada Mundial de Activistas, Norma Trejo Castillo, se refirió a los elementos de Fuerza Tamaulipas como un gran ejemplo para las otras corporaciones, al ser solidarios en este proyecto que es en beneficio de la misma humanidad.

“Yo soy una donante que cada cuatro meses lo estoy haciendo. Es muy satisfactorio, háganlo, ustedes son gente valiente”, exhortó.

Una enfermera de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, en su participación, expuso lo vital que es esta actividad en beneficio de quienes lo requieren,

“¿Qué pasa cuando nosotros donamos sangre? Podemos salvar vidas siendo generosos y ayudando a personitas con cáncer que necesiten de sus plaquetas, esto es de lo más importante”, expresó.

También desmintió el mito que se tiene de subir de peso al realizar este acto, precisando que la sangre donada se recupera de manera inmediata al ingerir líquidos.

Los cadetes y elementos de Fuerza Tamaulipas respondieron de manera satisfactoria al llamado de la organización, sumándose un considerable grupo de partícipes para este proyecto, el cual ayuda a salvar vidas.

