Confirman dos Nuevos Casos de Zika en Tamaulipas

Corresponden a dos pacientes del sexo masculino de Madero y Soto la Marina, no presentan complicaciones. CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El secretario de Salud, Norberto Treviño García Manzo confirmó dos nuevos casos de Zika en el estado que corresponden a personas del sexo masculino, uno en el municipio de Madero y el segundo el Soto la Marina, los cuales fueron atendidos de forma ambulatoria y no presentan complicaciones por la enfermedad.

Los casos fueron confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, en dos pacientes de 48 y 35 años de edad, con los que suman 16 casos en total y aunque se estima un aumento en los próximos días, las acciones preventivas han permitido mantener el control de esta enfermedad así como del dengue y Chikungunya.

Tamaulipas entró este fin de semana largo y hasta el 30 de septiembre próximo, en una fase intensiva de trabajo y coordinación interinstitucional para hacer frente a estas enfermedades y sensibilizar a la población sobre la importancia de eliminar los criaderos en sus domicilios.

A este respecto, Treviño García Manzo señaló que luego de confirmarse los nuevos casos, se procedió de forma inmediata a efectuar barridos sanitarios en los domicilios de los pacientes y viviendas ubicadas en un perímetro de 10 manzanas a la redonda.

Reveló que a la fecha se han registrado en el estado 336 casos de dengue, 73 de Chikungunya y 16 de Zika, por lo que insistió en su llamado a los tamaulipecos para que inspeccionen los patios y techos de sus casas y los mantengan libres de objetos que acumulen agua.

Finalmente, el Secretario pidió acudir de inmediato a su centro de salud si presentan fiebre, dolor de cabeza, erupciones de la piel, conjuntivitis y dolor de articulaciones, no automedicarse y a las mujeres embarazadas asistir a sus consultas prenatales de manera puntual.

