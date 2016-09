Certifica ITEA con Programa Especial a 380 Tamaulipecos

VALLE HERMOSO, Tamaulipas.- El Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) entregó 380 certificados, a través del Programa Especial de Certificación, para quienes concluyeron su educación primaria y secundaria; esto en el marco del 35 Aniversario del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).

“Es muy gratificante contribuir en el trabajo para abatir el rezago educativo en nuestro Estado y sobre todo a la coordinación que se tiene con el Programa de Inclusión Social PROSPERA”, señaló Feliciano Mota Rodríguez, a nombre del Director General del ITEA.

Por su parte, Miguel Cavazos Guerrero, Delegado del Programa PROSPERA en el Estado, resaltó el gran apoyo brindado por el ITEA y manifestó a los beneficiarios de PROSPERA el tener familias mejor preparadas.

“Felicito a todas las beneficiarias que recibieron su certificado por esta decisión tan importante, ya que al ser evaluados sus conocimientos se demuestra que a través del Programa Especial de Certificación se comprueban sus saberes adquiridos”, reiteró Feliciano Mota Rodríguez, Coordinador de Zona del ITEA en Río Bravo y Valle Hermoso.

José Luis Hernández Castrellón, Presidente Municipal, destacó la participación coordinada entre el ITEA y PROSPERA Tamaulipas. Además felicitó además a todos los educandos graduados.

“Este evento es de mucha relevancia, ya que ubicará al municipio con menos rezago educativo y personas con documento oficial que les permita abrir nuevas oportunidades. Esto es un documento, como lo es el certificado de primaria y secundaria, que les cambiará su vida al momento de recibirlo”, comentó el Presidente Municipal de Valle Hermoso.

Cabe hacer mención que la Coordinación de Río Bravo tiene su dirección en Mercado Ejidal Local 28 Altos entre Juárez y Constitución, Zona Centro, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 93 456 58 o lada sin costo al 01 800 710 66 04.

Asistieron al evento realizado en el Centro Comunitario Díaz Ordaz, José Luis Hernández Castrellón, Presidente Municipal del Municipio de Valle Hermoso; Judith Contreras de Hernández, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Valle Hermoso; Miguel Cavazos Guerrero, Delegado del Programa PROSPERA en el Estado; Adela Manrique Balderas, Diputada Local; Feliciano Mota Rodríguez, Coordinador de Zona del ITEA en Río Bravo y Valle Hermoso; además de familiares y amistades de las beneficiarias que recibieron su certificado. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.