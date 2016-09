Cabeza de Vaca se Reúne en Texas con Congresistas y Alcaldes

Brownsville, Texas.- Atendiendo la invitación de la ciudad de Brownsville, Texas, el Gobernador Electo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca advirtió que su administración trabajará por hacer de la frontera una de las regiones más importantes para hacer negocios en el mundo.

Al encuentro asistieron los alcaldes y representantes de 5 ciudades de la zona sur de Texas, del Condado de Cameron y otras instancias federales y estatales de la región.

El desayuno realizado en el histórico edificio del Museo Alonso de la ciudad de Brownsville, marcó el inicio de una gira de 3 días por ciudades texanas que incluye encuentros con representantes en las ciudades de Houston y Austin, además de su participación como orador invitado a la Universidad Bautista de Houston, alma máter del Gobernador electo García Cabeza de Vaca.

A la reunión, asistieron los alcaldes de Kingsville, Sam Fugate; Harlingen, Chris Boswell, de Donna, Irma Muñoz y el anfitrión Antonio Martínez, alcalde de Bronwsville. También estuvieron el Senador de Texas Eddie Lucio, el Cónsul de México en Brownsville Juan Carlos Cué y el Comisionado de la ciudad de San Benito, Antonio González.

Ahí, el Gobernador Electo Francisco García Cabeza de Vaca destacó la importancia de la relación de amistad, negocios y familiar que existe entre los residentes del norte de Tamaulipas y el sur de Texas.

Dijo García Cabeza de Vaca que su administración enfocará sus esfuerzos en mejorar la seguridad y la agilidad en la frontera norte, en beneficio de esa relación histórica que existe entre ambas comunidades.

“Tenemos que trabajar definitivamente en garantizar la seguridad en cada uno de los cruces fronterizos pero a la vez trabajar de la mano para hacerlos más ágiles y competitivos.” Agregó que “hoy en día estamos compitiendo no el uno con el otro, estamos compitiendo con otras regiones o países del mundo como China o Rusia, es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo para poder implementar los instrumentos necesarios sin descuidar la seguridad y hacer los cruces fronterizos más competitivos.”

Añadió que con acciones coordinadas entre autoridades de ambos países será posible convertir a la región entre Tamaulipas y Texas una de las más importantes a nivel mundial para hacer negocios.

Durante martes y miércoles el Gobernador electo sostendrá encuentros con autoridades de los 3 niveles de gobierno en las que abordará los temas de comercio exterior y seguridad fronteriza principalmente.

