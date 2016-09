Beneficia ITEA a más de 126 mil Tamaulipecos

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- “Durante la presente Administración en el ITEA 126 mil tamaulipecos han concluido algún nivel educativo por lo que, agradezco la colaboración y apoyo del Gobierno del Estado y al equipo de colaboradores que han hecho posible esta labor”, informó Juan Enrique Montero Higuera, Director General del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA).

Lo anterior fue expresado durante la evaluación del progreso realizado en los programas educativos del ITEA, en la tercera sesión ordinaria de la Honorable Junta Directiva, en las instalaciones de la Biblioteca y Plaza Comunitaria del Instituto.

“El ITEA nos ha dado la oportunidad de trabajar en esta noble labor y damos el reconocimiento además al Director del INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos) por impulsar el trabajo del programa Especial de Certificación (PEC), ya que muchas personas han aprovechado para certificar sus conocimientos”, comentó Montero Higuera.

En relación al Programa Especial de Certificación de saberes adquiridos (PEC) informó que 23 mil 700 jóvenes y adultos han acreditado su nivel educativo en dicho programa.

“A nombre del Director General del INEA, agradecemos el apoyo que a este Estado brindan tanto su gobierno, como la Secretaría de Educación, las Secretarías Federales en el desarrollo de sus programas para el fortalecimiento del ITEA y sobre todo el trabajo que realiza el Instituto en beneficio de quienes no han concluido su educación básica”, mencionó Jorge Alberto Carranza Castillo, representante del Director del INEA, Mauricio López Velázquez.

La reunión fue presidida por Adolfo Limas Sánchez, representando a Diódoro Guerra Rodríguez, Secretario de Educación de Tamaulipas; y Juan Enrique Montero Higuera, Director General del ITEA. Además asistieron al evento, representantes de dependencias gubernamentales, como la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Administración, Secretaría de Desarrollo Social, Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas, por parte del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), representando al Director General, Héctor Mauricio López Velázquez, acudió Jorge Alberto Carranza Castillo, de igual forma el Director General del ITEA, Juan Enrique Montero Higuera, fungiendo como Secretario.

