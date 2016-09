Avanza Tamaulipas en Combate a la Pobreza

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Autoridades del Gobierno del Estado y la Federación llevaron a cabo la octava reunión de evaluación de la estrategia de inclusión social que impulsan en Tamaulipas el Gobernador Egidio Torre Cantú y el Presidente Enrique Peña Nieto.

A nombre del Gobernador, el Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), José Benítez Rodríguez, aseguró que aunque en materia de desarrollo social siempre habrá cosas por hacer, durante la presente administración se ha logrado avanzar en el combate a la pobreza y la marginación.

Señaló que gracias a la estrategia de inclusión social, en la que participan todas las dependencias del gobierno del estado y la delegación federal de SEDESOL que encabeza Lourdes Flores Montemayor, ha sido posible focalizar los apoyos de los programas sociales hacia las personas que más los necesitan.

A través de la estrategia de inclusión social, el gobierno del estado y el gobierno de la República atienden a más de 111 mil 700 personas en situación de vulnerabilidad, en los municipios de Altamira, Matamoros y Reynosa.

Durante la reunión se evaluaron los resultados de las mesas de trabajo en materia de rezago educativo, acceso a la salud, seguridad social, servicios básicos de la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, acceso a la alimentación, e ingreso – precio.

El titular de la SEDESOL estatal aseguró que Tamaulipas es pionero en la implementación del Sistema de Focalización para el Desarrollo Social (SIFODE), mismo que permite tener un mejor control sobre la entrega de los programas de asistencia social.

