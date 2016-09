Arranca Semana Nacional de Salud de la Adolescencia 2016

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Con un mensaje dirigido a crear conciencia y sensibilizar a los más de 600 mil jóvenes tamaulipecos sobre enfermedades y conductas de riesgo, entre ellas el alcohol y el embarazo en niñas, la Secretaria de Salud puso en marcha la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia 2016, bajo el lema Ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano es mejor.

“Las decisiones tomadas durante la adolescencia son determinantes para toda la vida. Es muy importante que se cuiden mucho, que tengan una alimentación correcta, que hagan ejercicio, se respeten a sí mismos y así seguramente llegarán a ser adolescentes y adultos sanos”, exhortó Norberto Treviño García Manzo, Secretario de Salud en Tamaulipas.

Norberto Treviño García Manzo inauguró en Escuela Secundaria General No. 4 Prof. José Santos Valdés Salazar, de Ciudad Victoria, las más de cuatro mil acciones de orientación e información que se llevarán a cabo del 19 al 23 de septiembre en los 43 Municipios de la Entidad. Acompañado por la directora de esta escuela, Patricia Elena Roche Rangel, quien agradeció a nombre de la comunidad estudiantil ser la sede para el inicio de actividades, el Secretario hizo un llamado a los jóvenes a llevar estilos de vida saludables para alejarse de los riesgos a los que se enfrentan a esta edad.

Durante esta semana, se promoverán actividades y espacios de participación, de y para, las y los adolescentes y prevalecerán las acciones orientadas a la práctica de actividades físicas, culturales, recreativas; además, se otorgará atención integral en los 300 centros de salud del Estado.

Treviño García Manzo puso a disposición de la juventud tamaulipeca, la red de servicios gratuitos del sistema de salud para brindar consultas, detección de problemas alimentarios, salud bucal, adicciones, prevención del embarazo, accidentes e información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Asistieron a la ceremonia inaugural, el Director del Instituto Tamaulipeco del Deporte, Enrique de la Garza Ferrer; la Coordinadora Estatal del programa Educación Saludable, Ketlia Cisneros; así como representantes de las instituciones que integran el sector salud.

