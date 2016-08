Aprueban Reformas que Favorecen a Personas con Discapacidad

EN EL CONGRESO DE TAMAULIPAS Para apoyar e impulsar una mayor calidad de vida de las personas con discapacidad, el Congreso del Estado, aprobó diversas reformas que proponen facilitar el disfrute de bienes y servicios a que tienen derecho, otorgarles mejores oportunidades laborales y promover acciones que permitan conocer en su justa dimensión lo relativo a este sector de la sociedad.

En la sesión extraordinaria de esta semana, se aprobó reformar la Ley de Integración social de Personas con Discapacidad, a través de tres Dictámenes aprobados que buscan fortalecer y resguardar los derechos de este sector vulnerable de la población.

Se propuso modificar el Capítulo 16 de dicha norma, para que se denomine “Del derecho a la accesibilidad, de las barreras arquitectónicas en la vía pública y la libertad de expresión, opinión y acceso a la información”, lo cual fue aprobado por unanimidad por el Pleno Legislativo.

En su participación, la Diputada Belén Rosales Puente, resaltó que su objeto es establecer mejores condiciones para las personas con discapacidad, las cuales, el Estado deberá promover y proteger, asegurando el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

“Su finalidad es establecer acciones para promover el desarrollo de las personas que presentan algún tipo de discapacidad, a efecto de contribuir a mejorar el nivel de vida y facilitar de manera solidaria el disfrute de bienes y servicios a que tienen derecho, que posibilitan su integración a la vida social en la entidad”, destacó.

Expresó que también propone el derecho a la libertad de expresión y opinión, estableciendo entre otras, el acceso a la información digital en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, así como el ser informados y asesorados para conocer los programas sociales existentes.

Lo anterior, a través de todas las oficinas, dependencias, instituciones públicas o privadas, donde se brinden servicios de atención al público, quienes destinarán un área especial y ofrecerán un trato preferente en la atención de personas con discapacidad, siendo estos ubicados estratégicamente para el fácil acceso y con los señalamientos necesarios para su rápida localización, abundó la legisladora.

Además, se reformó el artículo 11, para que se firme durante el primer mes de cada ejercicio fiscal un convenio con el sector privado, en el que se establezcan los puestos de trabajo disponibles para las personas con discapacidad, el perfil del personal que califique para estos puestos y los estímulos fiscales que se otorgaran a los empleadores.

Con dicha acción legislativa se reconoce la necesidad de que el Estado y el Poder Legislativo, trabajen en la creación, desarrollo y fortalecimiento de las medidas y políticas tendientes a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y el respeto pleno de sus derechos.

En una tercera reforma aprobada a la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, se estableció impulsar la difusión de resultados de la información generada por el Registro Nacional de Información de Población con Discapacidad, acción que será de gran utilidad para conocer en su justa dimensión lo relativo a este segmento social. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.