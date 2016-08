Aporta Tamaulipas exitosos proyectos de investigación en salud a México

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Con un aporte fundamental a la investigación en salud, entre las que destacan la vacuna tetravalente contra el dengue y el tratamiento de ulceras en pacientes diabéticos, el gobierno de Egidio Torre Cantú, impulsó casi 50 proyectos en beneficio de la salud de todos los mexicanos.

Al hacer un recuento de los logros obtenidos durante esta administración y evaluar los avances de los principales programas, el secretario de Salud, Norberto Treviño García Manzo reconoció el sólido impulso a los programas de formación del nuevo perfil del profesional de la salud con los que se capacitaron a 40 médicos en investigación clínica y en administración médica

Destacó los trabajos de investigación denominados Epidemiologia de la tuberculosis y Dengue e infecciones nosocomiales con la participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Universidad de Monterrey (UDEM).

Otros de los proyectos en los que destaca Tamaulipas son: Poliformismo del gen FTO (de la obesidad) y su asociación con el síndrome metabólico en las familias tamaulipecas, orientado a identificar una metodología con base genética para mejorar su diagnóstico; otro de ellos fue la Validación del prototipo laser para perforación de la piel en la medición de glucosa capilar que incorpora esta metodología para la atención a niños.

Como parte de los trabajos de la reunión de Evaluación Integral 2016 presidida por el funcionario, se reconoció como experiencias exitosas en el plano nacional, las clínicas para el tratamiento de ulceras hipóxicas en los hospitales de Madero y Ciudad Victoria, en los que se han atendido a más 2 mil 500 pacientes, evitando la amputación de miembros inferiores en 40 por ciento de ellos.

Otro proyecto de investigación que destacan son la Seroprevalencia para VIH, Chagas, hepatitis b y en donadores de sangre en Tamaulipas; sobrepeso y obesidad en estudiantes de medicina, diferencias de género y relación con depresión; Interferón gamma en contactos de pacientes con tuberculosis que aporta una nueva prueba diagnóstica de esta enfermedad.

Finalmente, el titular de la Secretaria de Salud añadió que el gobierno de Egidio Torre Cantú fue uno de los principales impulsores a nivel mundial en la investigación de la eficacia y seguridad de la vacuna contra el dengue que se realizó en coordinación con el Instituto Nacional de pediatría y Laboratorio Sanofi.

