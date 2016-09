Activa Tamaulipas Fase Intensiva Contra Zika, Dengue y Chikungunya

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Con actividades de prevención y promoción de la salud, eliminación de criaderos fumigación y desplegadas durante este fin de semana largo en las Jurisdicciones Sanitarias de Tampico y Altamira, el Gobierno de Egidio Torre Cantú puso en marcha un plan intensivo para mantener el control de enfermedades como Zika, dengue y Chikungunya.

Luego de confirmarse 14 casos de Zika en Tamaulipas, la mayoría de ellos en la zona sur del Estado, el Secretario de Salud, Norberto Treviño García Manzo, instruyó la movilización de maquinaria pesada, motomochilas, reserva de medicamentos e insumos para atender a la población y medular cualquier brote que pudiera presentarse.

“Lo importante es crear conciencia en la sociedad que el verdadero enemigo no son los virus del Zika, el dengue ni el Chikungunya, sino el mosquito que las transmite, el Aedes aegypti, que todos conocemos y que se cría en nuestras casas”, destacó Norberto Treviño García Manzo, Secretario de Salud en Tamaulipas.

Para ello, dispuso que todos los integrantes de las áreas de epidemiologia, vectores, promoción de la salud, riesgos sanitarios, jefes de jurisdicción, así como los directores de centros de salud y hospitales, mantengan guardia permanente durante el fin de semana largo y todo el mes de septiembre, para fortalecer las medidas preventivas, de forma principal y fundamental, la eliminación de criaderos.

“Este es el momento preciso para sensibilizar a los tamaulipecos a mantener el control y evitar brotes que pudieran convertirse en epidemia”, subrayó el Secretario de Salud en Tamaulipas.

Treviño García Manzo estableció un programa de actualización inmediato a médicos y enfermeras del primer nivel de atención sobre Zika, dengue y Chikungunya, la distribución de Guías de Práctica Clínica correspondientes, así como la coordinación con presidencias municipales, sector empresarial y la Secretaría de Educación para la prevención de estas enfermedades.

Sostuvo reuniones diarias durante el fin de semana largo para la evaluación del plan emergente, cuyas intervenciones fueron definidas de acuerdo al diagnóstico entomológico arrojado principalmente por las ovitrampas; además el comportamiento epidemiológico y los factores que favorecen la reproducción de vectores, entre ellos el manejo inadecuado de objetos que acumulan agua.

Finalmente, el responsable de la Política Estatal de Salud reveló que hasta la semana epidemiológica 37, en Tamaulipas se han confirmado 14 casos de Zika, entre ellos dos embarazadas que ya se encuentran en su puerperio; 56 de Chikungunya y 328 casos de dengue, la mayoría de ellos, en la zona sur del Estado, por lo que, insistió, fueron dirigidas acciones contundentes desde el pasado 15 de septiembre.

