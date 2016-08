Proliferación de los Basureros Clandestinos

Grave contaminación es la que están generando los basureros clandestinos, principalmente los que se ubican en sobre la carretera Tampico – Valles los cuales demás dan mala imagen a los turistas que están por arribar al municipio para las festividades de semana santa por lo que las autoridades municipales han anunciado fuertes multas para quienes tiren la basura en estos lugares.

Angélica Camargo Reyes y Juan Hernández Ramírez regidores de Ecología y servicios públicos respectivamente comentaron que la proliferación de basureros clandestinos se debe a que no existe la cultura de llevar la basura al relleno sanitario o esperar a que los camines recolectores pasen por las colonias o negocios.

Ahora es la zona noreste

Añadieron que anteriormente era el camino de Loma Bonita que lleva a la colonia el 21 la que estaba atascada de basura se logró la detención de varios sujetos que tiraban ahí los desperdicios y se aplicó una multa por lo que ya no había este problema , pero ahora es la zona sur la que empezó con esto basureros clandestinos.

Operativos para detener infractores

Agregaron que se montaran operativos para detectar a este tipo d personas pero ahora serán puestos a disposición de la agencia del ministerio público para que sea la secretaria del medio ambiente la que determine las multas, porque tal parece que solo así es como entienden estas personas.

Mencionaron que no se trata de molestar a nadie pero es necesario que la gente haga cultura, ya que el medio ambiente que estamos heredando a nuestros hijos está muy contaminado, y desde la casa donde se debe de aplicar esta regla que debe de ser una de las principales el cuidado del medio ambiente que a la vez nos da salud concluyeron los ediles.

