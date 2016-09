Concluye con Éxito la FENAPO 2016

El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López clausuró formalmente la Feria Nacional Potosina (FENAPO) edición 2016, la cual tuvo como resultado una gran aceptación de parte de los potosinos, con accesibilidad, seguridad y demostrando que es una fiesta incluyente y familiar.

Acompañado del Presidente Rafael Villalobos Márquez así como de los integrantes del Patronato de esta gran fiesta, y la Reina Stephania I así como las princesas Armida y Karla, el mandatario estatal dirigió las palabras finales de esta edición y primera de su administración en donde agradeció a todos quienes acudieron a visitarla y manifestó que desde mañana se trabajará para que la edición 2017 sea mucho mejor que la que hoy termina.

Dijo que esta edición contó con la presencia del estado de Chiapas como entidad invitada la cual unió a los potosinos con ese estado y los visitantes conocieron su cultura, gastronomía, actividad comercial, industrial, turística y ganadera.

Consideró que el evento ferial potosino se consolida como la feria más importante de México con calidad, seguridad y convivencia familiar, con una mística de servicio hacia los más necesitados a través del Sistema Estatal DIF y asociaciones civiles de ayuda y asistencia.

Por su parte el Presidente de la FENAPO Rafael Villalobos Márquez, señaló que la edición 2016 tuvo excelentes resultados “podemos decirle señor Gobernador Misión Cumplida, toda nuestra entrega y nuestro compromiso se enfocan ahora en preparar la gran fiesta del verano del 2017”.

Agregó que lo que respecta a la asistencia de espectáculos gratuitos como el Teatro del Pueblo, Illusion on Ice, Circo Atayde, zoológico y granja interactiva fueron muestra de la gran aceptación que tuvo entre los potosinos.

Dijo que la FENAPO es todo un gran escaparate para los expositores de manera comercial, industrial, artesanal así como la Expo ganadera la cual tuvo un gran movimiento de transacciones para los productores tanto locales como de otros estados de la República para mejorar sus hatos ganaderos.

Estimó que la derrama económica de todo el evento en 24 días fue de superior a los 400 millones de pesos lo cual beneficia tanto al evento como al sector turístico y comercial que se activan al celebrarse durante el verano la FENAPO.

Finalmente agradeció a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno que colaboraron en mantener esta fiesta como un ejemplo de sana convivencia familiar.

Antes de la clausura se llevó a cabo el tradicional sorteo de dos autos último modelo, resultando ganadores los folios 3278090302202 perteneciente a Azucena Villagomez, y el folio 3227082700049 de Juana Espinosa.

Previo al evento, se llevó a cabo de manera exitosa un concierto homenaje al cantautor Juan Gabriel en el que actuaron artistas potosinos como Erika Alcocer y el Grupo Kalipsso, con la presentación estelar de Los Trenors y para cerrar con broche de oro, la presentación del último concierto del Teatro del Pueblo con la internacional Sonora Santanera.

