Sin Ejercer Crédito de Infonavit, 16 Millones de Derechohabientes

Ciudad de México.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene actualmente más de 16 millones de derechohabientes con relación laboral activa que aún no han ejercido su crédito, por lo que se están ampliando los esquemas y productos para brindar más opciones a los trabajadores, señaló el director del organismo, David Penchyna.

Indicó que sólo en el presente año se han abierto más de 600 mil nuevas cuentas de trabajadores en el instituto, resultado de la formalización de empleos que lleva a cabo el gobierno federal.

Actualmente, afirmó, el número de derechohabientes registrados en el Infonavit es de 57.5 millones, y se tiene la capacidad para ofrecerles distintos productos hipotecarios y alternativas a sus necesidades de vivienda. No obstante, 27 por ciento de los trabajadores aún no han solicitado crédito alguno.

Asimismo, expuso que el instituto está enfocando sus esfuerzos a regresar a su tarea primordial, que es trabajar en favor de la demanda de vivienda, en lugar de privilegiar la oferta. Es decir, escuchar las necesidades reales de los trabajadores y ofrecerles diversas modalidades de financiamiento: para comprar inmuebles nuevos o usados, mejorar las casas en que habitan actualmente, construir en terreno propio o para renta.

Prepara la Conavi plan de desarrollo de casas en renta

Por otra parte, el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), Luis Antonio Godina Herrera, informó que por primera vez en la historia de este organismo, en ocho meses atendió el total de solicitudes presentadas por trabajadores públicos para obtener su crédito. Explicó que fueron más de 90 mil derechohabientes los que se inscribieron para obtener un financiamiento y al total se les autorizó, no como antes que se hacían sorteos.

Esto representa un gran logro para la institución, pues se han atendido todas las solicitudes, señaló.

En la 885 reunión de la comisión ejecutiva del Fovissste, que se llevó a cabo ayer, Godina Herrera dio a conocer que para 2017 se tiene previsto otorgar 112 mil préstamos de vivienda en sus distintas modalidades, incluyendo los esquemas de Segundo Crédito, Alia2 Plus, Respalda2, Fovissste en Pesos, Crédito Tradicional y Fovissste en pesos y pagos crecientes.

En tanto, la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Paloma Silva de Anzorena, adelantó que empezará los trabajos para poner en marcha un plan de desarrollo de vivienda en renta, ya que este mercado es creciente y prioritario para atender las necesidades habitacionales de una parte importante de la población, además de que opera principalmente en la informalidad y no hay oferta suficiente para el segmento de bajos ingresos.

Según planteó, a la fecha, y en coordinación con otras instituciones, se ha implementado diversos esquemas de vivienda en renta, por ejemplo, en la modalidad de subsidios para personal de las fuerzas armadas en situación de retiro y para jornaleros agrícolas.

No obstante, para atender de mejor forma este mercado, el Banco Interamericano de Desarrollo llevará a cabo un estudio-diagnóstico para analizar la situación actual de este mercado; tomará en cuenta las experiencias internacionales y con ello se harán recomendaciones para crear una política pública al respecto, señaló Silva de Anzorena.

