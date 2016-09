Renuncia Videgaray

Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá a las 11 de la mañana un mensaje a medios de comunicación en la residencia oficial de Los Pinos en donde, todo indica, anunciará la salida del secretario de Hacienda y Crédito y Público, Luis Videgaray, en vísperas de la presentación del paquete presupuestal al Congreso de la Unión.

Claudia Algorri, vocera de Hacienda, confirmó a La Jornada que Luis Videgaray no tendrá ningún cargo público.

Aunque aún no está confirmado, comienza a barajarse la posible designación del actual secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, como sucesor en el cargo.

En ese caso, Meade ocupará ya con esta su tercera cartera en el gabinete presidencial, donde comenzó como secretario de Relaciones Exteriores.

Meade canceló este miércoles toda su agenda de actividades.

Considerado uno de los hombres más cercanos en influyentes en el gabinete presidencial, Videgaray ha sido señalado como el artífice de la invitación al candidato republicano, Donald Trump a México, lo que derivó en cuestionamientos generalizados hacia la Presidencia de la República por la convocatoria.

El propio mandatario explicó que su administración convocó también a la candidata demócrata a la Presidencia, Hillary Clinton –quien ya declinó la invitación-, para justificar la presencia de Trump, un aspirante presidencial que ha insultado y cuestionado al país y a los mexicanos, responsabilizándolo de la violencia en Estados Unidos.

La determinación se daría en un contexto en el cual esta semana se enviaría el paquete presupuestal caracterizado por un drástico recorte presupuestal, lo que augura un año económico muy complejo para el país.

Sin embargo, más allá de las decisiones en material presupuestal, la visita de Trump habría sellado la salida de Videgaray pues, aunado al efecto de la muy negativa en la imagen de Peña Nieto, los cuestionamientos generalizados de diversos sectores sociales y de la opinión pública, habría generado una división en el gabinete, ya que la canciller habría sido marginada de toda participación en la convocatoria y se habría opuesto a la visita de Trump.

