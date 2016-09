Reivindica Peña Nieto las Decisiones de su Gobierno

Zacatecas, Zac. – Al hacer entrega del Ecoparque Centenario Toma de Zacatecas el presidente Enrique Peña Nieto reivindicó todas y cada una de sus decisiones de gobierno y los momentos en que las ha adoptado.

Reconoció que muchas de esas determinaciones, especialmente las relacionadas con la política económica, han recibido críticas de opositores, cuyas voces, dijo, son bienvenidas porque estamos en democracia.

Pero Peña señaló que están los resultados, pues fueron decisiones adoptadas para mejorar las condiciones del país.

Ante el gobernador Miguel Alonso Raya, quien dejará el cargo en cinco días, Peña Nieto dijo que las decisiones en el orden político “también están sujetas a una enorme polémica, me sostengo en lo que siempre he dicho, las he tomado pensado en México y quizá no se comprenden ahora, pero estoy seguro que llegará el momento en que se comprenda el porqué y para qué de cada decisión tomada. Soy el primero en asumir plenamente la responsabilidad. Soy quien asume las decisiones plenamente consciente del porqué y para qué las he tomado y seguiré actuando de esa manera, sólo pensado en México y en todos los mexicanos”.

Señaló que las reformas estructurales que ha impulsado esta administración han sido concebidas para mejorar las expectativas del crecimiento económico y las condiciones sociales del país. Los cambios estructurales, las reforma educativa en función de mejorar la calidad de la educación, los cambios de orden económico tienen como objetivo mejorar las proyecciones que tiene el país a futuro.

A unas horas de haber realizado ajustes forzados a su gabinete, dijo se que seguirá conduciendo “con gran firmeza” y compromiso a partir de lo que, dijo, para él ha sido un privilegio ser presidente de México. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.