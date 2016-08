Reconoce Enrique Peña Nieto al Personal Médico Militar del país

Inauguró el Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán y entregó condecoraciones y menciones honoríficas a personal militar.

Al inaugurar hoy el Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manifestó su reconocimiento al personal médico militar de todo el país por su entrega y compromiso diarios.

El Primer Mandatario resaltó que “la mayor parte de los soldados y marinos pasan largas temporadas en distintas regiones del país para cumplir sus misiones asignadas, y ahí se vuelven parte de la comunidad que los recibe, hacen amistades y forman a sus familias”.

Apuntó que, con las instalaciones inauguradas hoy, “los elementos del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos adscritos a esta III Región Militar, así como los familiares que los acompañan, tendrán acceso a servicios médicos más sofisticados, de calidad, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades”.

Enfatizó que en esta Administración se ha fortalecido la cobertura y la calidad de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas, “con obras como ésta y otras que recientemente entregamos: el Centro de Detección Oportuna de Cáncer de Mama, y la modernización del Hospital Central Militar, donde se pusieron al día las áreas de urgencias, oncología y oftalmología”.

Explicó que el hospital inaugurado hoy cuenta con equipo de última generación y con profesionales de la salud altamente capacitados. “Ésta es una obra relevante, de 200 camas y con 32 especialidades para toda la Región Noreste del Servicio de Sanidad Militar, para atender a siete estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora”.

Con este hospital, añadió, “hoy la infraestructura militar de salud incluye cinco hospitales militares de especialidad, cuatro hospitales regionales de especialidades, como éste; 31 hospitales regionales y de zona, y 10 unidades médicas de consulta externa, todo ello en favor de un millón 100 mil derechohabientes”.

El Presidente Peña Nieto recordó que hace apenas cinco meses “inauguramos en la capital del país el Centro Militar de Ciencias de la Salud, la Escuela Médico Militar, como quizá la mayoría de la población la conoce, en la que aspiran muchos mexicanos a formarse, adquirir conocimientos y a prepararse en algunas de las ciencias de la salud”.

Esas instalaciones nuevas, dijo, no sólo fueron renovadas, sino que se construyeron nuevamente “para tener planteles de formación a la altura de los retos y exigencias que hoy se demanda en quienes se dedican a atender la salud de la población derechohabiente de nuestras fuerzas militares”.

Precisó que ahí “se forman médicos, odontólogos y enfermeras, así como oficiales de sanidad, para brindar sus servicios en unidades y hospitales, como el que hoy estamos inaugurando”.

El Titular del Ejecutivo Federal expresó su reconocimiento y agradecimiento al Gobierno de Sinaloa, por haber donado los terrenos y parte de las instalaciones de este nuevo complejo hospitalario. “Sin duda, se trata de una muestra del gran cariño, del agradecimiento y de la confianza que los mexicanos le tienen a sus soldados y marinos, particularmente aquí, en este estado”, indicó.

El Primer Mandatario también recordó que él ha sido atendido en instalaciones médicas militares. “Puedo dejar hoy aquí, no sólo de manera institucional, sino más bien de forma personal, testimonio de gratitud y reconocimiento a la calidad y a la calidez en el servicio que se presta en las instalaciones médico militares”. Expresó su gratitud permanente y su reconocimiento a quienes en su momento le brindaron atención médica.

De igual forma, el Presidente Peña Nieto manifestó su reconocimiento a los cuatro medallistas olímpicos mexicanos que forman parte de las Fuerzas Armadas. “Las historias de vida de estos cuatro destacados deportistas es muy similar a la de cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas: son mujeres y hombres que entrenan y se preparan todos los días, que se rigen por la disciplina y tienen un inquebrantable amor por su Patria”.

En el evento, el Presidente de la República develó la placa inaugural del nuevo Hospital Militar y entregó condecoraciones a militares que se han distinguido en sus servicios, así como menciones honoríficas a Unidades por su buen funcionamiento, organización administrativa y destacado desempeño.

