Pide PRD que se Revise Trámite Migratorio de Trump

Ciudad de México. – El PRD en el Senado pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) que aclare en qué calidad ingresó Donald Trump a México la semana pasada, ya que existe la posibilidad de que las autoridades mexicanas lo hayan exentado del trámite legal que debe cubrir todo extranjero.

Al presentar la propuesta, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes comentó que ya de por sí es un escándalo la invitación a México al magnate y candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos y sería todavía más “humillante” que “de manera servil” le hubieran “sellado el pasaporte” .

No es un tema menor, sino de principios, resaltó, ya que sería grave que Trump, quien ha hecho del tema migratorio el eje de su agenda y amenaza todos los días con deportaciones masivas de inmigrantes y con edificar un muro en la frontera con México, hubiera entrado de forma irregular o a través de un trato preferente.

El senador Fernández recordó que la Ley de Migración en su artículo 37 establece que los extranjeros para internarse en el país deben presentarse en el filtro de revisión migratoria ante el INM y presentar sus documentos, lo que no quedó claro durante la corta estadía de Trump en el país. Hizo notar que el candidato estadunidense no es diplomático , jefe de Estado u otro cargo que le permita un trato diferente al que marca la legislación.

Precisó que su grupo parlamentario solicitó ya la información a través de los mecanismos de transparencia, y lo hará a también ante el pleno de Senado, ya que bien vale la pena exhibir en qué calidad llegó a México Trump, sobre todo "por la raja política que ha sacado del obsequio que le hizo el presidente Enrique Peña Nieto, al traerlo al país y permitirle que desde aquí siguiera con su campaña de odio contra los migrantes".

