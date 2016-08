Pide el Presidente no ser ‘‘Derrotistas’’

Las modificaciones en el formato del cuarto Informe de gobierno presidencial, donde se cancela la presencia de la representación política –gobernadores y legisladores–, así como de representantes de distintos sectores sociales, obedece a la pretensión de interactuar con los jóvenes del país, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto. Se trata de representantes que han tenido diversos merecimientos y a quienes pretende despejar sus inquietudes.

En breve entrevista al término de su gira por Nayarit, Peña Nieto comentó: ‘‘Quiero compartirles los cambios que hemos hecho, por qué este impulso transformador y el porqué de las reformas. Qué visualizamos para el Mexico del mañana’’ y cómo se percibe hoy.

Desde ayer, la Presidencia difundió una serie de videos en los que el titular del Ejecutivo conversa con ciudadanos: jóvenes y adultos, hombres y mujeres, quienes le relatan sus experiencias de vida y de trabajo. Con el título Lo bueno cuenta mucho, las grabaciones también estuvieron algunas horas en la cuenta de Twitter del mandatario, pero luego fueron retiradas.

Por la tarde, en el hangar presidencial, el mandatario también se refirió a las diversas versiones de ‘‘inminentes cambios’’ en su gabinete. Desestimó esta posibilidad.

‘‘No tengo nada registrado. La verdad es que cada que viene un Informe se habla de cambios y creo que la atribución para hacerlos en el equipo de trabajo puede venir en cualquier momento, cuando se estime necesario. No tiene que obedecer necesariamente a un Informe o al cumplimiento de un año más de la gestión de trabajo.’’

Peña Nieto también fue interrogado sobre el conflicto magisterial: ‘‘Primero la educación y luego la negociación y el diálogo. Primero es que atendamos lo que es prioritario, que es el derecho de los niños y niñas y, como dije el lunes, no se puede hacer rehenes ni a niños ni a niñas ni a la juventud mexicana de una causa, una gestión, una petición.

‘‘Espero que haya disposición y actitud para que podamos avanzar y dialogar. Creo que el gobierno ha demostrado en todo momento su invariable disposición, pero también ha mostrado su firme compromiso de lo que es central y fundamental en esta tareas, que es la educación de los niños’’.

En cuanto a los videos difundidos en la página de Internet de la Presidencia, en el primero el mandatario resalta la importancia de dar a conocer ‘‘las cosas buenas’’, que son las que ‘‘construyen y dan sentido a nuestra vida, trabajo y nuestro esfuerzo diario’’. Así, conversa con servidores públicos, médicos, jóvenes emprendedores y estudiantes que han destacado a escala internacional en concursos de robótica.

También platica con una sobreviviente de cáncer, quien le comenta lo vivido durante el tratamiento y los beneficios que obtuvo por ser afiliada del Seguro Popular. Peña Nieto dice que el país enfrenta retos complejos y momentos difíciles. ‘‘Tenemos que atender lo que no está bien y seguir siendo críticos. Es parte de nuestra democracia’’.

Enseguida reconoce que ''de la crítica se aprende y se corrige. Lo que no podemos es ser derrotistas'', sobre todo porque los mexicanos tenemos actitud y estamos ''echados para adelante. Siempre listos para lo que venga. Eso nos distingue en el mundo''.

