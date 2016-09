Peña Nieto Recibirá Premio en Nueva York por la Integración Regional

Ciudad de México.- Durante su viaje a Nueva York del 18 al 20 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto no sólo participará en el 71 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, sino que también asistirá a la Cumbre de Líderes sobre Refugiados y a la Reunión de Alto Nivel para Atender los Grandes Movimientos de Refugiados y Migrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó lo anterior, al señalar que el mandatario también será galardonado con la medalla Statesman Award de la Asociación de Política Exterior, en reconocimiento al impulso brindado a la integración entre Estados Unidos, Canadá y México.

La dependencia puntualizó que Enrique Peña Nieto coauspicia (junto con los jefes de Estado de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Etiopía, Jordania y Suecia y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon), la Cumbre de Líderes sobre Refugiados. En la reunión de alto nivel sobre el mismo tema presidirá, junto a su homólogo de Italia, un segmento de la mesa cinco titulada Pacto Global Para la Migración Segura, Regular y Ordenada.

De igual manera, tendrá un encuentro con la consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi, figura del movimiento de democratización de ese país y quien por ello recibió el Premio Nobel de la Paz.

Peña Nieto notificó al Senado que se ausentará del 18 al 20. Durante la sesión, el pleno conoció un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional en el que informa sobre la participación del personal del Ejército y Fuerza Aérea en los festejos del 206 Aniversario de la Independencia de México, a realizarse en Belice.

Igualmente, el Senado autorizó la salida de elementos de la Armada de México de los límites del país para que participen en el Ejercicio Multinacional Unitas Pacífico 57, del 18 al 28 de septiembre de 2016, frente a las costas de Panamá. Se desplazará a la Patrulla Oceánica ARM Revolución, un helicóptero Panther y 43 elementos de Infantería de Marina.

Los ejercicios navales Unitas Pacífico 57 se realizan anualmente y son organizados por la armada de Estados Unidos en conjunto con las armadas de países latinoamericanos, con el propósito de operar como una fuerza multinacional y llevar a su máxima capacidad la interoperabilidad entre naciones participantes en diversos escenarios.

