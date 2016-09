Peña Nieto: Llegará el Momento en que se Comprendan mis Decisiones

Zacatecas, Zac.- La entrega del Ecoparque Centenario Toma de Zacatecas sirvió de foro al jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para justificar su desempeño reciente, ante la oleada de críticas por la visita del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que derivó en relevos en el gabinete.

Sin aludirlos explícitamente, el mandatario afirmó: Las decisiones en el orden político, a veces también sujetas a enorme polémica, pero me sostengo a lo que siempre he dicho, sólo las he tomado pensando en México y en el futuro que tendrá.

Bajo intenso sol, en las inmediaciones de la capital del estado, en el acto convocado para entregar este proyecto ambiental, Peña Nieto reivindicó su actuación y sostuvo que quizá hoy no se terminen de entender, pero estoy seguro que llegará el momento que se comprenda el porqué de cada decisión tomada. Soy el primero en asumir plenamente mi responsabilidad. Soy quien asume las decisiones, plenamente consciente del porqué y para qué las he tomado. Y seguiré actuando de esa manera, sólo pensando en México y en todos los mexicanos.

Mediante un discurso críptico, sin mencionar los temas más polémicos de los agitados días que ha enfrentado desde que Trump visitó México, Peña Nieto hizo referencia a la insuficiente difusión noticiosa de las historias humanas que subyacen en las cifras de su Informe de gobierno, consultables en un sitio de Internet específicamente elaborado para ello.

No faltan las voces críticas, que siempre serán bienvenidas; las voces opositoras, las voces que a veces descalifican, que son bienvenidas, porque somos parte de una democracia. Y en la democracia caben todas las expresiones. Cabe la libertad de expresión y cabe la opinión que disiente de algunas posiciones. Pero lo que no está a discusión son los avances y los logros, los resultados.

Al acto fueron convocados el gobernador Miguel Alonso Reyes, quien aprovechó para rendir un informe de su gestión a Peña Nieto y atribuirle buena parte de la obra de gobierno, por el respaldo presupuestal y la cooperación federal recibida, así como los secretarios de Salud, José Narro; Cultura, Rafael Tovar y de Teresa; Medio Ambiente, Rafael Pacchiano; Desarrollo Territorial, Rosario Robles, y Turismo, Enrique de la Madrid.

“En este ejercicio de gobernar –apuntó Peña Nieto– y de asumir la responsabilidad de ser el jefe del Estado mexicano, hay decisiones que a veces no se terminan de entender y comprender en su justa dimensión, y en el momento en el que se toman.”

Refirió que todas las reformas que ha impulsado tienen el propósito de mejorar las expectativas de desarrollo en el país y generar mejores condiciones económicas y sociales. La reforma educativa, pensada en que los jóvenes tengan una educación de mayor calidad; las reformas estructurales de orden económico están pensadas para que México pueda crecer y abrir mayores espacios de oportunidad para los jóvenes especialmente, que van a ser actores protagónicos ya el día de mañana, ya muy pronto.

Poco antes, con una inversión de 480 millones de pesos, el Presidente entregó el Ecoparque Centenario Toma de Zacatecas, cuyas cien hectáreas serán una área protegida destinada a la recreación.

