Peña Nieto Inauguró el Parque Eólico más Grande de México

APODACA, NL.- El presidente Enrique Peña Nieto fue recibido, al pie del avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, por el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

El gobernador, conocido como “El Bronco”, que llegó a la gubernatura del estado como candidato independiente, espero al Jefe del Ejecutivo en una de las plataformas del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo.

Al saludarse se dieron un abrazo y caminaron hacia el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, adscrito al Estado Mayor Presidencial, que los trasladó al municipio de General Bravo. Este lunes, el presidente Peña Nieto inauguró un parque de energía eólica que tuvo una inversión, principalmente privada, por 650 millones de dólares.

Durante el evento se pronunció discursos del gobernador Rodríguez Calderón, de Rogelio Zambrano, presidente de CEMEX, y de Pedro Barriuoso, director general de Fisterra Energy. El mensaje central lo dió el presidente Peña Nieto.

Rodríguez Calderón ha sido uno de los principales promotores de la revisión a la administración de su antecesor, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, quien ha comparecido ante las autoridades por diversos señalamientos en su contra.

