Pemex Busca Mayor Eficiencia en Estructura Financiera

Ciudad de México. – Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que trabajará con la Secretaría de Hacienda durante el proceso de aprobación del presupuesto económico 2017, con el objetivo de eficientar la estructura financiera y de costos de la empresa petrolera.

“El ajuste para el presente año se hizo pensando en hacer más eficiente la estructura financiera y de costos de Pemex para enfrentar la caída de los precios internacionales del petróleo”, informó.

La empresa productiva del Estado precisó que el ejercicio de 2017 tendrá que tomar en cuenta dicha variable y partirá de lo aprobado en el Congreso, por lo que aún no hay nada definido en su presupuesto.

Por lo anterior, Pemex continuará trabajando por hacer más eficiente su gasto y aprovechará las herramientas previstas en la reforma energética para fortalecer su operación y contribuir al desarrollo de México.

La mañana de este jueves, el director general de Pemex, José Antonio González, señaló en entrevista radiofónica la dificultad de que la empresa mantenga los niveles de gasto que tenía cuando los precios del petróleo estaban arriba de 100 dólares por barril, y ahora que están por debajo de los 40 dólares por tonel.

"Es natural que Pemex haya recortado gastos en el pasado y es natural que mantenga este ajuste, porque es una reacción normal a un entorno de precios que cambió y es una reducción de gastos razonable y en línea con lo que otras petroleras en el mundo están haciendo", expuso.

